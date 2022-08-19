Vụ bé gái 9 tuổi bán hàng ven đường bị cướp tấn công, dao cứa rách miệng: Đối tượng khai nhận những gì ở cơ quan điều tra?

Xã hội 19/08/2022 16:27

trong quá trình giằng co, thấy cháu bé có cầm dao trên tay, đối tượng giằng dao khiến dao chạm vào miệng cháu bé làm rách ở hai bên miệng, được đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ, Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tiền và điện thoại của bé gái 9 tuổi bán hoa quả.

Được biết, trước đó, ngày 17/8, Công an huyện Vân Hồ tiếp nhận tin báo của anh Lý Bảo On (SN 1979, trú bản Suối Ngoã, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về việc con gái anh là cháu Lý Bảo Thy (9 tuổi) bị cướp tấn công lấy tiền và điện thoại khi cháu đang bán hoa quả ven Quốc lộ 43 (thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa).

Ngay khi nhận được thông tin, trong vòng chưa đầy 24h, Công an huyện đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Quốc Huy (SN 2002, trú bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ) và tiến hành bắt giữ.

Vụ bé gái 9 tuổi bán hàng ven đường bị cướp tấn công, dao cứa rách miệng: Đối tượng khai nhận những gì ở cơ quan điều tra? - Ảnh 1
Đối tượng Huy sớm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Thời điểm bị cướp, cháu Lý Bảo Thy đã bị Huy bóp miệng và cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động. Trong quá trình giằng co, thấy cháu bé có cầm dao trên tay, đối tượng giằng dao khiến dao chạm vào miệng cháu bé làm rách ở hai bên miệng, được đưa vào bệnh viện điều trị.

Vụ bé gái 9 tuổi bán hàng ven đường bị cướp tấn công, dao cứa rách miệng: Đối tượng khai nhận những gì ở cơ quan điều tra? - Ảnh 2
Cháu bé bị rách miệng khi giằng co với tên cướp - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ VOV, Thượng úy Lường Trường Giang, cán bộ Công an huyện Vân Hồ cho biết, khi bị đuổi bắt, đối tượng Hà Quốc Huy lẩn trốn trong rừng sâu cùng số tiền và điện thoại vừa cướp được, sau đó tiếp tục lẩn trốn khắp nơi để tìm cách bỏ trốn về xuôi tuy nhiên vẫn bị bắt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Đối tượng cũng khai nhận hành vi trộm cắp xe máy BKS 26P1-05343 của anh Bàn Văn Thắng (SN 1991, trú xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xảy ra vào ngày 16/8 vừa qua.

Hà Quốc Huy đã có một tiền sự vào năm 2017; năm 2020 bị Tòa án huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xử 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Vụ bé gái 9 tuổi bán hàng ven đường bị cướp tấn công, dao cứa rách miệng: Đối tượng khai nhận những gì ở cơ quan điều tra? - Ảnh 3
Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ, Sơn La biểu dương, chúc mừng các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản - Ảnh: VOV

Ngay sau khi phá thành công vụ án, lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ đã biểu dương, chúc mừng cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và Công an xã Chiềng Khoa đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, trấn an dư luận quần chúng nhân dân.

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