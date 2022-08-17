Gia đình chết lặng đón thi thể 5 bà cháu trong vụ lật thuyền ở Lào Cai: 'Đang đi làm thì người nhà gọi báo con mất, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang đi chôn'

Xã hội 17/08/2022 14:53

Liên quan đến vụ lật thuyền khiến 5 người tử vong ở Lào Cai, không có phép màu nào xảy ra, hôm nay, rất đông người dân đã ra bờ sông đón 5 bà cháu về làm ma chay theo phong tục địa phương.

Theo thông tin từ VOV, mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy xảy ra sáng 15/8.

Cụ thể, cộng thêm 2 nạn nhân đã tìm thấy trước đó, sáng ngày 17/8, có thêm 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Vị trí tìm thấy các thi thể nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Cốc Ly (huyện Bắc Hà), xuôi về phía hạ lưu. Được biết, cả 5 nạn nhân đều là người có quan hệ họ hàng, huyết thống là bà và các cháu.

Gia đình chết lặng đón thi thể 5 bà cháu trong vụ lật thuyền ở Lào Cai: 'Đang đi làm thì người nhà gọi báo con mất, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang đi chôn' - Ảnh 1
Thi thể 5 nạn nhân đã được tìm thấy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Ly Seo Dìn (22 tuổi ở thôn Cốc Dế, xã Bản Mế, người thân của các nạn nhân) kể lại: "Em đang đi công an nghĩa vụ ở tỉnh. Vợ em đi làm dưới tận Hải Phòng. Ở nhà chỉ có bà cháu trông nhau. Hôm đó, con lớn ngủ trong nhà, còn bà địu đứa bé để đưa bà bác cùng 2 đứa cháu sang bên nhà thông gia chơi ở Na Lốc. Trước khi xảy ra vụ lật thuyền mẹ em cũng chưa bao giờ chở khách qua sông. Cái thuyền đó, bình thường chỉ có em đi không hiểu sao hôm đó bà lại xuống lái thuyền".

Gia đình chết lặng đón thi thể 5 bà cháu trong vụ lật thuyền ở Lào Cai: 'Đang đi làm thì người nhà gọi báo con mất, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang đi chôn' - Ảnh 2
Gia đình Ly Seo Dìn nhận cú sốc lớn khi mất cả bà lẫn cháu - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Vợ của Dìn thì ngồi một góc thất thần, ôm khư khư đứa con lớn như để nó không vuột khỏi tay, không để xảy ra một sự mất mát nào nữa.

"Em mới đi làm xa được mấy tháng thôi. Hôm 15/8, em đang đi làm thì người nhà gọi điện báo tin con mất. 8h tối em về đến nơi, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang cháu đi chôn luôn" - vợ Dìn khóc nấc.

Được biết, sau khi tìm thấy thi thể của cháu bé 1 tuổi, gia đình Ly Seo Dìn làm ma cho cháu ngay ngoài sân. Vì theo phong tục của người Mông không được cho vào nhà vì kiêng kị.

"Không được giữ lại gì của con, chôn con xong cũng không được lên thăm mộ nữa. Đấy là phong tục người Mông. Tang ma đều do bố em lo liệu còn 2 vợ chồng em cũng khó khăn chưa lo được gì" -  Lý Sẹo Dìn nói thêm.

Gia đình chết lặng đón thi thể 5 bà cháu trong vụ lật thuyền ở Lào Cai: 'Đang đi làm thì người nhà gọi báo con mất, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang đi chôn' - Ảnh 3
Người dân thôn Cốc Dế chết lặng đón thi thể 5 bà cháu về làm ma chay theo phong tục địa phương - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Cũng theo Dìn, sau khi tìm được xác của mẹ, chôn cất xong thì làm ma khô cho cả bà lẫn cháu. Theo phong tục của người Mông, sau khi chôn cất 12 ngày sẽ làm ma khô để linh hồn người đã khuất được siêu thoát, về với tổ tiên và phù hộ cho gia đình…

Ông Hảng Seo Phử, một người dân trong thôn Cốc Dế, ngậm ngùi: "Không có phép màu nào xảy ra, hôm nay, rất đông người dân đã ra bờ sông đón 5 bà cháu về làm ma chay theo phong tục địa phương. Cả 5 người đều có quan hệ họ hàng, huyết thống gồm 2 bà và 3 cháu".

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, một vụ việc xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 15/8, chiếc thuyền chở 2 người lớn là chị Giàng Thị D. (sinh năm 1978); bà Sùng Thị D. (sinh năm 1969) và 3 cháu Lý Anh T. (sinh năm 2021); Lê Anh Q. (sinh năm 2018) và cháu Lý Thu T. (sinh năm 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế . Những ngươi này định sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm ông bà ngoại.

Gia đình chết lặng đón thi thể 5 bà cháu trong vụ lật thuyền ở Lào Cai: 'Đang đi làm thì người nhà gọi báo con mất, chỉ kịp nhìn mặt lần cuối rồi mang đi chôn' - Ảnh 4
Công tác tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Lúc này, chị Giàng Thi D. lái thuyền, không may đi vào khu vực nước xiết, chiếc thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ và nhân dân tìm kiếm các nạn nhân...

Theo thông từ báo Lao Cai, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 16/8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền tại xã Bản Mế (Si Ma Cai) đã phát hiện thi thể bà Sùng Thị D, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế. Vị trí phát hiện thi thể bà D. cách nơi bị nạn khoảng 1 km...

Vụ lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ: Đã tìm thấy đủ 5 thi thể, các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng

Vụ lật thuyền chở 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ: Đã tìm thấy đủ 5 thi thể, các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng

Lực lượng cứu hộ trong hôm nay vừa tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy (Lào Cai).

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