Kết quả điều tra xác định khoảng 22h30 ngày 28/7, chị N.T.P.H. đặt xe ôm công nghệ của hãng Grab từ Thủ Đức đi quận Phú Nhuận với giá 80.000 đồng. Lúc này, tài xế GrabBike là T.P.N. nhận được cuốc xe. Thấy điện thoại gần hết pin, anh N. tính không chạy. Đứng cạnh đó, Nhân (lúc này mặc áo hãng Be, điều khiển xe máy mang biển số 66N1-212.77) nhận chạy giùm cuốc xe.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, đang lấy lời khai của Nguyễn Đạt Nhân (44 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, Nhân là nghi phạm chiếm đoạt túi xách chứa nhiều tài sản của một khách nữ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Sau đó, anh N. cùng Nhân chạy đến gặp chị H. Tài xế Grab nói với khách không nhận cuốc này và giới thiệu Nhân đón khách với giá cước bằng số tiền đã đặt trên ứng dụng Grab.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ việc - Ản: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước khi lên xe máy của Nhân, chị H. được người này yêu cầu bỏ giỏ xách vào cốp xe để tránh bị cướp giật. Tin lời, chị H. đã bỏ túi xách chứa hơn 20 triệu đồng cùng một số ngoại tệ và 1 điện thoại Iphone vào cốp xe. Khi về đến hẻm 486 Phan Xích Long, (phường 3, quận Phú Nhuận), chị H. xuống xe, chuẩn bị tiền để thanh toán. Lúc này, Nhân bất ngờ tăng ga bỏ chạy cùng với tài sản trong cốp xe.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Nhân vào ngày 15/8. Tại cơ quan điều tra, Nhân khai sau khi lấy tiền và một số tài sản, nghi phạm đến bưu điện gửi trả giấy tờ tùy thân cùng túi xách về địa chỉ ghi trên giấy tờ tùy thân của chị H. Còn chiếc điện thoại iPhone 8 Plus, Nhân bán cho người phụ nữ ở quận Tân Bình với giá 3 triệu đồng. Riêng về số tiền chiếm đoạt được, Nhân dùng tiêu xài cá nhân.

Người phụ nữ mua chiếc iPhone 8 Plus sau đó biết được tài sản này do kẻ gian chiếm đoạt nên đã đến cơ quan công an giao nộp.

Liên quan vụ việc, đại diện Công ty cổ phần Be Group cho biết, xe máy biển số 66N1 - 212.77 không đăng ký trong hệ thống đối tác của công ty, đồng thời hệ thống quản lý không ghi nhận đối tác nào là Nguyễn Đạt Nhân (44 tuổi, quê Sóc Trăng).