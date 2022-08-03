Chị N.T.P.H. (25 tuổi, quê Tiền Giang) tường trình, khoảng 22h30 ngày 28/7, chị đặt xe công nghệ trên ứng dụng G. từ thành phố Thủ Đức về nhà tại hẻm trên đường Phan Xích Long. Thông qua app, tài xế G. đến điểm đón cùng với lái xe công nghệ khác là nam giới, khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy biển số 66N1-21277. Tuy nhiên, người này mặc áo khoác và đội nón bảo hiểm của ứng dụng đặt xe B.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 2/8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang thụ lý điều tra, truy xét vụ việc tài xế mặc áo xe công nghệ nghi dàn cảnh, cướp tài sản của cô gái xảy ra tại con hẻm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận.

Theo chị H., khi tài xế G. gặp mình thì nói mệt nên nhờ bạn (tài xế mặc trang phục B. đi cùng) chở giúp với giá tiền giống như trên ứng dụng G. đã báo, nên chị H. đồng ý, sau đó hủy chuyến xe trên ứng dụng G. Sau khi chuẩn bị lên xe do tài xế mặc trang phục B. chở, chị H. được yêu cầu bỏ giỏ xách vào cốp xe để tránh bị cướp giật, đến nơi sẽ trả lại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tin lời, chị H. đã bỏ túi xách chứa hơn 20 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone vào cốp xe. Khi về đến hẻm 486 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, chị H. xuống xe chuẩn bị tiền để thanh toán. Lúc này, nam tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy cùng với tài sản trong cốp xe.

Ngay khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến Công an phường 3, quận Phú Nhuận trình báo. Theo cơ quan công an, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, chủ sở hữu đứng tên phương tiện mang BKS 66N1 - 212.77 (phương tiện của nghi phạm dùng để thực hiện hành vi) là L.N.N (31 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).

Đại diện Công ty cổ phần B. Group cho biết, xe máy biển số 66N1 - 212.77 không có đăng ký trong hệ thống đối tác của công ty. Nghi phạm mặc áo khoác, mũ bảo hiểm thương hiệu Be là giả mạo.

Trong khi đó, phía công ty G. Việt Nam cho biết, qua xác minh mã đặt chỗ A-30V8WWGWWFXJ của chị H. phản ánh, công ty đã xác định tài xế G. tên N. có liên quan đến vụ việc.

Hiện G. đã tạm thời khóa tài khoản của tài xế này để phục vụ điều tra. Tài xế N. cũng đã đến tường trình và làm việc với Công an quận Phú Nhuận.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.