Tài xế xe công nghệ nghi dàn cảnh cướp tài sản nữ hành khách vào đêm muộn

Xã hội 03/08/2022 08:53

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc tài xế mặc áo xe ôm công nghệ nghi dàn cảnh cướp tài sản nữ hành khách.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 2/8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang thụ lý điều tra, truy xét vụ việc tài xế mặc áo xe công nghệ nghi dàn cảnh, cướp tài sản của cô gái xảy ra tại con hẻm trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận.

Chị N.T.P.H. (25 tuổi, quê Tiền Giang) tường trình, khoảng 22h30 ngày 28/7, chị đặt xe công nghệ trên ứng dụng G. từ thành phố Thủ Đức về nhà tại hẻm trên đường Phan Xích Long. Thông qua app, tài xế G. đến điểm đón cùng với lái xe công nghệ khác là nam giới, khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy biển số 66N1-21277. Tuy nhiên, người này mặc áo khoác và đội nón bảo hiểm của ứng dụng đặt xe B.

Theo chị H., khi tài xế G. gặp mình thì nói mệt nên nhờ bạn (tài xế mặc trang phục B. đi cùng) chở giúp với giá tiền giống như trên ứng dụng G. đã báo, nên chị H. đồng ý, sau đó hủy chuyến xe trên ứng dụng G. Sau khi chuẩn bị lên xe do tài xế mặc trang phục B. chở, chị H. được yêu cầu bỏ giỏ xách vào cốp xe để tránh bị cướp giật, đến nơi sẽ trả lại.

Tài xế xe công nghệ nghi dàn cảnh cướp tài sản nữ hành khách vào đêm muộn - Ảnh 1
Camera ghi lại hình ảnh thanh niên mặc áo, đội nón của hãng B. chở chị H. - Ảnh: Zingnews

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tin lời, chị H. đã bỏ túi xách chứa hơn 20 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone vào cốp xe. Khi về đến hẻm 486 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, chị H. xuống xe chuẩn bị tiền để thanh toán. Lúc này, nam tài xế bất ngờ tăng ga bỏ chạy cùng với tài sản trong cốp xe.

Ngay khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến Công an phường 3, quận Phú Nhuận trình báo. Theo cơ quan công an, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, chủ sở hữu đứng tên phương tiện mang BKS 66N1 - 212.77 (phương tiện của nghi phạm dùng để thực hiện hành vi) là L.N.N (31 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).

Đại diện Công ty cổ phần B. Group cho biết, xe máy biển số 66N1 - 212.77 không có đăng ký trong hệ thống đối tác của công ty. Nghi phạm mặc áo khoác, mũ bảo hiểm thương hiệu Be là giả mạo.

Trong khi đó, phía công ty G. Việt Nam cho biết, qua xác minh mã đặt chỗ A-30V8WWGWWFXJ của chị H. phản ánh, công ty đã xác định tài xế G. tên N. có liên quan đến vụ việc.

Hiện G. đã tạm thời khóa tài khoản của tài xế này để phục vụ điều tra. Tài xế N. cũng đã đến tường trình và làm việc với Công an quận Phú Nhuận.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dàn cảnh trộm cướp ở TP.HCM: Bà chủ xe bánh mì vỉa hè bị ‘khoắng’ sạch 200 triệu, tài sản tích góp hơn 10 năm lo cho con ‘không cánh mà bay’

Dàn cảnh trộm cướp ở TP.HCM: Bà chủ xe bánh mì vỉa hè bị ‘khoắng’ sạch 200 triệu, tài sản tích góp hơn 10 năm lo cho con ‘không cánh mà bay’

Bà chủ xe bánh mì heo quay ở huyện Củ Chi (TP HCM) đã đến công an trình báo bị trộm lấy giỏ xách bên trong có tiền mặt và nữ trang trị giá 200 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế công nghệ dàn cảnh dàn cảnh cướp tài sản tài xế công nghệ dàn cảnh cướp tài sản

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 26 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?