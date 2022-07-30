TP.HCM: Hết tiền ăn chơi, đối tượng cướp xe taxi rồi nhảy xuống kênh tẩu thoát nhưng nhận cái kết không ngờ

Xã hội 30/07/2022 13:06

Sau khi kề dao khống chế tài xế taxi để cướp tài sản, hai đối tượng bỏ chạy. Một đối tượng đã bị bắt, người còn lại nhảy xuống kênh để tẩu thoát và nhận cái kết đắng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Nguyễn Minh Phúc (23 tuổi, quê Bến Tre), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra xác định, Phúc là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi tại huyện Hóc Môn vào đêm 18/7.

Trước đó vào đêm 18/7, ông N.M.H. (50 tuổi, tạm trú quận Bình Tân, tài xế taxi) đã đến Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) trình báo về việc bị 2 thanh niên cướp tài sản.

TP.HCM: Hết tiền ăn chơi, đối tượng cướp xe taxi rồi nhảy xuống kênh tẩu thoát nhưng nhận cái kết không ngờ - Ảnh 1
Nguyễn Minh Phúc bị bắt ngày 29/7. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, qua tường trình, tài xế taxi N.M.H. đón 2 thanh niên từ chung cư ở quận Bình Tân chở đi Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn. Đến nơi, khách chưa xuống xe mà yêu cầu chở tiếp về phía Cầu Lớn.

Khi xe chạy tới đường Đặng Công Bình, một người bất ngờ túm tóc của tài xế giật ngược và kề dao vào cổ uy hiếp. Tên còn lại tiến lên ghế phụ, lấy 2 điện thoại của nạn nhân rồi nói với đồng bọn: “Mày buông chạy đi”. Nghe vậy, tên còn lại buông ông H. rồi chạy theo. Nam tài xế truy đuổi khiến một tên nhảy xuống kênh Cầu Lớn lẩn trốn, kẻ còn lại tẩu thoát.

Sau hơn 10 ngày truy xét, Đội Đặc nhiệm hình sự (Đội 3, PC02) phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Phúc. Riêng đồng bọn của Phúc đã chết đuối sau khi nhảy xuống sông, thi thể của người này đã được cảnh sát tìm thấy.

Phúc khai do hết tiền ăn chơi nên rủ đồng bọn đến các công trình trộm tài sản nhưng không lấy được gì. Vì thế, chúng nảy ra ý định cướp tài sản của tài xế taxi.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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