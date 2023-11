Bà chủ xe bánh mì heo quay ở huyện Củ Chi (TP HCM) đã đến công an trình báo bị trộm lấy giỏ xách bên trong có tiền mặt và nữ trang trị giá 200 triệu đồng.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 14/5, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh xác nhận tiếp nhận trình báo của bà N.T.T.V (SN 1972, ngụ Củ Chi) về việc bà V bị dàn cảnh trộm mất giỏ xách đựng nữ trang và 30 triệu đồng tiền mặt (tổng tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng).

Người phụ nữ cho biết đây là tài sản tích cóp nhiều năm trời để lo cho con. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Theo trình báo của bà V., rạng sáng 9/5 bà V đẩy xe bánh mì heo quay đến khu vực tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi bán. Sau khi bán ổ bánh mì mở hàng cho một thanh niên thì khoảng 15 phút sau, một cô gái đến hỏi mua bánh mì. Bà V. loay hoay làm bánh cho khách sau đó rời khỏi xe đưa bánh mì cho cô gái.

Khi quay lại xe bánh mì bà V. hoảng hốt khi phát hiện giỏ xách chứa tiền mặt và nữ trang trị giá 200 triệu để trong hộc tủ không còn nên đến Công an trình báo. Bà V cho hay, số tài sản trên bà tích cóp hơn 10 năm nay. Do trong nhà không có chỗ an toàn để cất tiền, tài sản nên đi đâu bà V cũng mang túi xách chứa tài sản này theo.

Đưa tin về vụ việc, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, qua kiểm tra các camera an ninh xung quanh, bà V. phát hiện trong lúc bà đưa bánh mì cho cô gái thì có hai thanh niên đi xe máy đến.

Hai người này dừng lại các đó một quãng, một người lén lại xe bánh mì, lấy chiếc túi rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Củ Chi đã trích xuất camera tại các nhà dân xung quanh địa điểm bà V đứng bán để thu thập hình ảnh những đối tượng nghi vấn, khoanh vùng làm rõ.

