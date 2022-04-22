Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, hiện công an xã đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trộm xảy ra trên địa bàn. Được biết, gia đình nạn nhân vừa mới tổ chức lễ cưới và toàn bộ tiền vàng đều "không cánh mà bay".

Theo Tổ Quốc, ngày 22/4, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện công an xã đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trộm xảy ra trên địa bàn. Được biết, vụ trộm xảy ra vào tối 21/4, tại gia đình anh T.A (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu).

Anh T.A cho biết, anh vừa mới tổ chức lễ cưới vào ngày 19/4, toàn bộ số vàng, phong bì mừng cưới được anh cất vào két và tủ ở trong nhà. Tối hôm đó, cả gia đình anh T.A. đi xem chương trình khai trương du lịch Biển Quỳnh thì kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy sạch toàn bộ vàng, phong bì mừng cưới.

Hình ảnh trích xuất camera ghi lại cảnh người phụ nữ lẻn vào nhà anh A. trộm vàng, phong bì mừng cưới - Ảnh: Tổ Quồc

Theo thống kê ban đầu của anh T.A., số tài sản bị mất trộm là 4,5 cây vàng cưới và khoảng hơn 900 chiếc phong bì mừng cưới cả của bố mẹ và của vợ chồng T.A. anh.

"Nhóm trộm này có khoảng 2-3 người. Chúng phá cửa sau, đập vỡ kính cường lực rồi lẻn vào nhà phá két sắt. Rồi leo lên tầng 2 cưa song cửa số phòng em vào tiếp tục trộm. Số tiền bị trộm khoảng gần 1 tỷ đồng" - T.A. nói và cho biết, nhóm trộm này biết gia đình lắp camera ở những vị trí nào nên đi đến đâu đều kéo rèm để che lại.

Theo Tiền Phong, anh A. chia sẻ, lý do tổ chức cưới 2 ngày nhưng không kiểm đếm phong bì mừng cưới vì người thân ở xa về ở trong nhà nên gia đình anh dẫn người thân đi chơi. Dự tính ít ngày người thân về thì gia đình anh mới kiểm đếm phong bì mừng cưới thì lại xảy ra vụ trộm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo sự việc đến công an. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi lại một đối tượng trộm đội mũ chụp màu trắng, bịt khẩu trang. Mặc áo phông có cổ sọc đỏ trắng màu vàng nhạt, quần ngắn tối màu.

Trộm két sắt nhưng loay hoay không bưng đi được, tên trộm ngang nhiên chặn đường người dân 'nhờ' khiêng hộ Tên trộm mang két sắt ra ngoài nhưng không khiêng nổi lên yên xe máy nên đã chặn đường người dân đi ngang qua nhờ khiêng phụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-vua-dam-cuoi-chu-re-ta-hoa-vi-bi-trom-len-vao-lay-4-5-cay-vang-va-900-phong-bi-tien-mung-463982.html