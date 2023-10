Theo Tổ Quốc, liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà chú rể Văn Đức Tuấn Anh (SN 1996, trú xã Quỳnh Bảng), lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện ra tình tiết mới của vụ trộm, vết máu bên cạnh cửa sổ được cho là của tên trộm đang được Công an đã tiến hành lấy mẫu máu và vân tay của kẻ phạm tội.

Vết máu được cho là của tên trộm tại hiện trường - Ảnh: Tổ Quốc

Hiện gia đình anh T.A vẫn đang hoang mang tột độ trước hành vi của nhóm tội phạm này. Được biết, trước đó gia đình anh tổ chức hôn lễ xong xuôi vào tối ngày 19/4, nhưng do bà con ở quê lên chơi nên đã cất vàng và tiền mừng cưới vào két và sau đó tiếp tục đi chơi.