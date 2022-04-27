Liên quan đến vụ trộm lẻn vào lấy phong bì tiền mừng đám cưới ở Nghệ An, lực lượng chức năng vừa phát hiện ra tình tiết mới khi phát hiện vết máu của tên trộm ngay cạnh cửa sổ.
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Theo Tổ Quốc, liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà chú rể Văn Đức Tuấn Anh (SN 1996, trú xã Quỳnh Bảng), lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện ra tình tiết mới của vụ trộm, vết máu bên cạnh cửa sổ được cho là của tên trộm đang được Công an đã tiến hành lấy mẫu máu và vân tay của kẻ phạm tội.
Hiện gia đình anh T.A vẫn đang hoang mang tột độ trước hành vi của nhóm tội phạm này. Được biết, trước đó gia đình anh tổ chức hôn lễ xong xuôi vào tối ngày 19/4, nhưng do bà con ở quê lên chơi nên đã cất vàng và tiền mừng cưới vào két và sau đó tiếp tục đi chơi.
Theo Người Lao Động, tối ngày 21-4, cả gia đình anh T.A. đi xem chương trình khai trương du lịch Biển Quỳnh thì kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy sạch toàn bộ vàng, số phong bì mừng cưới. Số tài sản bị mất trộm là 4,5 cây vàng và khoảng hơn 900 chiếc phong bì mừng cưới.
Cũng theo gia đình anh A., nhóm trộm này có khoảng 2-3 người. Để vào nhà, các đối tượng đã phá cửa sau, đập vỡ kính cường lực rồi lẻn vào nhà phá két sắt. Gia đình có lắp camera, tuy nhiên trong quá trình đột nhập vào nhà, kẻ trộm đã kéo rèm để che lại.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh A. đã trình báo sự việc đến công an.
Được biết, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh phát hiện một đối tượng mặc áo ngắn tay, quần ngắn tối màu, đội mũ, bịt khẩu trang "đột nhập" vào nhà anh A..
Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ trộm.