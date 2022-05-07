Anh Chu Đức Thắng (37 tuổi) mất hết tài sản nên phải đi bộ từ TP.HCM về tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, khi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, anh đã được Công an thị xã Đức Phổ phát hiện và giúp đỡ.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 7/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an phường Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ) cùng Trạm CSGT Đức Phổ vừa hỗ trợ người đàn ông đi bộ từ TP.HCM về quê.

Trước đó, vào chiều ngày 6/5, lực lượng Công an phường Phổ Vinh phát hiện trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ có một người đàn ông mang balo, đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Công an phường Phổ Vinh và lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền để anh Thắng về quê - Ảnh: VTC News

Sau khi thăm hỏi, người này cho biết ông tên Chu Đức Thắng (37 tuổi, quê xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo lời kể của anh Thắng, trước đây anh làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở quận Bình Chánh, TP.HCM. Cách đây khoảng nửa tháng, trong lúc nghỉ trưa, anh bị trộm lấy hết tài sản cùng giấy tờ tùy thân nên quyết định về quê.

Bởi vì không có tiền, anh Thắng quyết tâm đi bộ về quê. Sau nhiều ngày đi bộ, hàng đêm nghỉ tạm dưới hiên của các nhà dân, công trình ven đường và được người dân cho lương thực, nước uống, anh Thắng ra đến Quảng Ngãi. Tại đây, anh Thắng may mắn được Công an phường Phổ Vinh cùng lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền thuê xe để về quê.

Sáng ngày 7/5, anh Thắng đã về quê an toàn - Ảnh: Tổ Quốc

Theo VTC News đưa tin, vào khoảng 4h ngày 7/5, anh Thắng đã về quê an toàn. “Nếu không có các anh Công an phường Phổ Vinh, Trạm CSGT Đức Phổ giúp đỡ thì không biết em có đủ sức đi bộ không nữa và chẳng biết đến bao giờ mới về được đến quê", anh Thắng xúc động chia sẻ.

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