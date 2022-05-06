Người phụ nữ Hà Nội bị biến chứng nặng sau khi tiêm chất làm thẳng chân hết 60 triệu

Xã hội 06/05/2022 14:55

Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị biến chứng sau khi "tiêm thẳng chân".

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, một bệnh nhân nữ 47 tuổi (Hà Nội) cho biết xem quảng cáo trên mạng xã hội nên đến một spa ở quận Cầu Giấy để tiêm chất làm thẳng chân. Tại đây, nhân viên spa giới thiệu tiêm collagen tươi đệm mô chân, sản xuất tại châu Âu với mức phí 60 triệu đồng. Song, thực tế cơ sở này đã tiêm chất làm đầy filler. Một ngày sau tiêm, bệnh nhân cảm thấy đau nhức, hai bắp chân sưng diện rộng, tấy đỏ, không thể đi lại bình thường.

Khi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám, TS Vũ Thái Hà cho hay nữ bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng viêm mô dưới da rất rõ, sưng đỏ dọc theo đường tiêm. Hình ảnh siêu âm cho thấy, bệnh nhân được tiêm chất làm đầy vào hai bên chân, một bên 1ml và một bên 2ml. Bên chân được tiêm 2ml đã có ổ áp xe dọc bắp chân, bên còn lại dần hình thành ổ áp xe.

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Bệnh nhân tái khám và được tiêm thuốc giải HA - Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet đưa tin, vào ngày 6/5, nữ bệnh nhân tới bệnh viện để tiêm thuốc giải HA. Bác sĩ cho hay nếu phát hiện và điều trị muộn, ổ áp xe trên bắp chân bệnh nhân sẽ lan rộng ra các vùng khác, phá hủy chân. Ít nhất bệnh nhân sẽ chịu một vết chích rạch để lại sẹo dài ở chân, gây mất thẩm mỹ. Chưa kể tổ chức áp xe phá hủy mô, khiến chân bị lồi lõm. Nếu để quá chậm trễ, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong cũng có thể xảy ra.

TS Hà cho hay đây là lần đầu tiên ông và đồng nghiệp tiếp nhận điều trị trường hợp tiêm filler làm thẳng chân. Theo vị chuyên gia, về cơ bản để làm thẳng chân không thể bằng thủ thuật tiêm. Thông thường, nếu bắp chân to có thể tiêm các chất botox (làm liệt cơ) để làm thon gọn. Còn bệnh nhân nếu bị cong chân liên quan đến xương thì không thể khắc phục bằng tiêm chất làm đầy.

Ngoài ra, TS Vũ Thái Hà cảnh báo, hiện nay có rất nhiều cơ sở làm đẹp, tiêm filler. Tuy nhiên, nếu thực hiện ở những cơ sở không phép, người thực hiện không có kỹ thuật, nguyên liệu không rõ nguồn gốc… thì nguy cơ tai biến, nhiễm trùng rất cao.

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