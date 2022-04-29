Cô gái ở Phú Thọ mất thị lực sau khi tiêm filler tại... tiệm tóc

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận một bệnh nhân nữ vừa phải nhập viện cấp cứu do biến chứng sau khi tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc.

Theo chia sẻ từ VTV News, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết một bệnh nhân nữ vừa phải nhập viện cấp cứu do biến chứng sau khi tiêm filler làm đầy rãnh má. Cụ thể, bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng mắt phải mi nề, sụp mi, kết mạc cương tụ, mờ thị trường phía trước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi thực hiện tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc. Bệnh nhân cho biết sau khi tiêm filler xong đột ngột mắt phải mờ dần và không nhìn rõ. Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng bệnh nhân được chấn đoán theo dõi tắc động mạch mắt phải, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương điều trị.

Thêm trường hợp mù mắt sau tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc - Ảnh minh họa: Internet Theo Infornet/Vietnamnet đưa tin, TS. BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu & Ứng dụng công nghệ tế bào gốc cho biết thêm, tiêm chất làm đầy (filler) vẫn đứng hàng thứ hai trong các thủ thuật thẩm mỹ vì sự thuận tiện, vì thời gian nghỉ không có. Trong khi đó kết quả thấy ngay và đặc biệt là hiện nay chất làm đầy chủ yếu là HA có thuốc để giải. Biến chứng tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề nhất của tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, mất/giảm thị lực, còn đe dọa tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt, tắc mạch máu não thậm chí gây tử vong.

Biến chứng tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề nhất của tiêm filler - Ảnh minh họa: Internet Để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra khi đi làm đẹp, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn cho rằng, người dân không nên quá tin tưởng vào những lời quảng cáo, giới thiệu mà hãy tìm hiểu kỹ về cơ sở mình sẽ đến làm đẹp. Các chị em nên tìm hiểu rõ xem cơ sở đó có được cấp phép hay không, bác sĩ phẫu thuật cho mình là ai có đúng là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hay không rồi hãy quyết định chọn mặt gửi vàng. Ngoài ra, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn khuyến cáo chị em muốn làm đẹp cần hết sức cẩn trọng. Đặc biệt, việc tiêm filler tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà riêng bởi những người không có chuyên môn rất nguy hiểm; tiêm những chất không có nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Chi tiền triệu tiêm filler nâng mũi tại spa gần nhà thử xem có hợp khuôn mặt, người phụ nữ suýt mù mắt Nghe nhân viên spa tư vấn nên tiêm filler trước xem có hợp không rồi mới nâng mũi sau, người phụ nữ tin tưởng tiêm thử và nhận kết đắng…

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