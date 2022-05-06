Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ôtô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở Thủ Đức: 'Một số người nằm quằn quại đau đớn bên cạnh những chiếc xe máy bể nát'

Xã hội 06/05/2022 09:07

Nhiều người dân địa phương vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ôtô lao vun vút qua khu vực rồi tông hàng loạt xe máy.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 5/5, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Kha Vạn Cân về hướng đường Phạm Văn Đồng. Khi vừa qua chợ Thủ Đức, ô tô mất lái tông vào 4 xe máy đang lưu thông trên đường và 1 xe máy đang đậu trên lề đường Kha Vạn Cân.

Vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng. Sau tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

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Hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc xe ôtô "điên" tông hàng loạt xe máy, chia sẻ với Zing, bà Nguyễn Thị Ba cho biết khoảng 19h30, bà đang ngồi bán hàng ở sạp chợ Thủ Đức thì thấy chiếc ôtô ôm cua từ Dương Văn Cam ra đường Kha Vạn Cân với vận tốc rất nhanh. Ôtô vừa rẽ phải khoảng 5 m thì húc văng hai xe máy chạy cùng chiều do hai cô gái cầm lái. Ôtô sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông sập cánh cửa sắt của nhà dân bên đường.

Tài xế lùi xe lại thì phần đuôi phương tiện tiếp tục húc vào khoảng 8 xe máy khác rồi mới dừng lại. Dù ôtô tông nhiều xe máy, chỉ có 4 chiếc hư hỏng nặng, còn lại chỉ bị trầy xước nhẹ. Những người không bị thương đã tự động lấy xe rời khỏi hiện trường. Trong 4 nạn nhân bị thương nặng, bà Ba chứng kiến một cô gái bị hất văng lên nóc ôtô rồi rơi xuống đất và gãy chân.

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Nhân viên y tế có mặt sơ cứu cho nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, ông Trần Phi Phúc (43 tuổi, ngụ địa phương), cho biết 4 nạn nhân bị thương nhanh chóng được nhân viên y tế đến đưa đi cấp cứu. Họ đều bị gãy chân và đa chấn thương.

Ông Phúc kể lại: "Các nạn nhân bị gãy chân, người dân không dám dịch chuyển. Mọi người đến hỏi thăm và chờ nhân viên y tế đến. Có cô gái sinh viên bị hất lên nóc ôtô rơi xuống đất nằm bất động, vài phút sau nạn nhân mới tỉnh lại".

Theo ông, khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, cơ quan chức năng cũng căng dây phong tỏa khoảng 200 m đường Kha Vạn Cân để điều tra vụ tai nạn. Ông Phúc chia sẻ: "Khi lại gần tài xế, tôi ngửi thấy nồng nặc mùi bia".

Hiện tại, lực lượng CSGT, Công an TP Thủ Đức (khu vực 3) phối hợp với Công an phường Trường Thọ đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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Sau khi gây tai nạn, tài xế xuống xe xem xét tình hình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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