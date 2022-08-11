TP.HCM: Trên đường về nhà, nam thanh niên bất ngờ bị 4 đối tượng lạ mặt vây đánh, xịt hơi cay nghi cướp xe máy

Xã hội 11/08/2022 13:30

Nhóm bốn thanh niên chặn xe anh N lại rồi xông vào đánh đập, xịt hơi cay ngay giữa đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/8, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang xác minh clip anh L.Y.N. (SN 1999, quê Bình Thuận) bị một nhóm thanh niên tấn công, nghi cướp xe.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9/8, anh N. tan ca, đang chạy xe trên đường Thống Nhất (quận Tân Phú) thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi xe máy lần lượt khóa đuôi và chặn đầu. Nhóm thanh niên xuống xe rồi dùng tay đánh anh N., một người xịt hơi cay vào mắt nạn nhân. Anh N. phản ứng thì một người trong nhóm rút dao định đâm anh. Nghe tiếng tri hô cướp, một người dân gần đó lấy cây sắt chạy ra thì nhóm thanh niên cũng lên xe nhanh chóng rời đi. 

TP.HCM: Trên đường về nhà, nam thanh niên bất ngờ bị 4 đối tượng lạ mặt vây đánh, xịt hơi cay nghi cướp xe máy - Ảnh 1
Nhóm thanh niên chặn xe anh N. lại rồi tấn công - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, diễn biến của vụ việc được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ clip cho thấy, ba thanh niên tấn công liên tục vào mặt anh N. Một người còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt nạn nhân.

Anh N. cho biết: “Ba thanh niên nhảy xuống xe, một người vòng ra phía sau, một người đứng trước một người cặp từ phía hông. Họ nói mày dừng lại, xuống xe rồi tấn công tôi. Tôi che mặt và tìm cách chống đỡ. Một người lúc này rút dao định đâm tôi. Nghe tiếng tôi hô cướp, hai người dân gần đó chạy ra thì những người này tẩu thoát”.

Đồng thời, nạn nhân vừa tan ca làm bảo vệ, không hề có va quẹt giao thông hay xích mích gì với ai. “Những người này tấn công, khả năng là có chủ ý cướp chiếc xe. Mặc dù lúc này đang sớm, đường có nhiều người qua lại nhưng họ vẫn ra tay manh động” – nạn nhân tiếp.

Ông T.N.L. (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết mình chính là người đã xông ra, giải cứu anh N. “Tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng hô hoán, cướp nên cầm cây sắt xông ra. Thấy vậy, những người tấn công nam thanh niên đã rời đi” – ông L. nói.

Vụ việc khiến anh N. bị trầy xước ở mặt cay mắt. Sau khi ra hiệu thuốc mua thuốc về tự điều trị hiện đã ổn định.

Hiện, công an phường Tân Thành cho biết sẽ kiểm tra và thông tin về vụ việc sau.

Vụ nam thanh niên nghi bị đâm gục ở TP.HCM: Nghi phạm hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ nam thanh niên nghi bị đâm gục ở TP.HCM: Nghi phạm hé lộ nguyên nhân ban đầu

Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của một đối tượng để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh niên bị cướp xe thanh niên bị vây đánh nam thanh niên bị vây đánh

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 39 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?