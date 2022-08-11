Nhóm bốn thanh niên chặn xe anh N lại rồi xông vào đánh đập, xịt hơi cay ngay giữa đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/8, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang xác minh clip anh L.Y.N. (SN 1999, quê Bình Thuận) bị một nhóm thanh niên tấn công, nghi cướp xe.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9/8, anh N. tan ca, đang chạy xe trên đường Thống Nhất (quận Tân Phú) thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi xe máy lần lượt khóa đuôi và chặn đầu. Nhóm thanh niên xuống xe rồi dùng tay đánh anh N., một người xịt hơi cay vào mắt nạn nhân. Anh N. phản ứng thì một người trong nhóm rút dao định đâm anh. Nghe tiếng tri hô cướp, một người dân gần đó lấy cây sắt chạy ra thì nhóm thanh niên cũng lên xe nhanh chóng rời đi.

Nhóm thanh niên chặn xe anh N. lại rồi tấn công - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, diễn biến của vụ việc được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ clip cho thấy, ba thanh niên tấn công liên tục vào mặt anh N. Một người còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt nạn nhân.

Anh N. cho biết: “Ba thanh niên nhảy xuống xe, một người vòng ra phía sau, một người đứng trước một người cặp từ phía hông. Họ nói mày dừng lại, xuống xe rồi tấn công tôi. Tôi che mặt và tìm cách chống đỡ. Một người lúc này rút dao định đâm tôi. Nghe tiếng tôi hô cướp, hai người dân gần đó chạy ra thì những người này tẩu thoát”.

Đồng thời, nạn nhân vừa tan ca làm bảo vệ, không hề có va quẹt giao thông hay xích mích gì với ai. “Những người này tấn công, khả năng là có chủ ý cướp chiếc xe. Mặc dù lúc này đang sớm, đường có nhiều người qua lại nhưng họ vẫn ra tay manh động” – nạn nhân tiếp.

Ông T.N.L. (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết mình chính là người đã xông ra, giải cứu anh N. “Tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng hô hoán, cướp nên cầm cây sắt xông ra. Thấy vậy, những người tấn công nam thanh niên đã rời đi” – ông L. nói.

Vụ việc khiến anh N. bị trầy xước ở mặt cay mắt. Sau khi ra hiệu thuốc mua thuốc về tự điều trị hiện đã ổn định.

Hiện, công an phường Tân Thành cho biết sẽ kiểm tra và thông tin về vụ việc sau.

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