Phú Thọ: Thất kinh chuột cắn hoại tử chân cụ bà 70 tuổi

Năm ngày trước khi vào viện, cụ bà V.T.L. (70 tuổi, ngụ TP Việt Trì, Phú Thọ) bị sốt cao, sưng đau nhức mu chân phải, vết cắn đang có dấu hiệu hoại tử.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 8/10, BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Lý – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa tiếp nhận cụ bà V.T.L. (70 tuổi, ngụ TP Việt Trì, Phú Thọ) bị viêm mô mềm/bệnh Sodoku do chuột cắn.

Cách ngày vào viện một tháng, cụ L. bị chuột cắn vào mu bàn chân nhưng không xử trí vết thương. Năm ngày trước khi vào viện, cụ sốt cao, sưng đau nhức mu chân phải, đi lại hạn chế. Cụ đến biện viện khám với triệu chứng sốt cao, sưng tấy lan tỏa toàn bộ mu chân lên cổ chân, tại trung tâm vết cắn đang có dấu hiệu hoại tử ướt.

Cụ L được chỉ định nhập viện điều trị. Qua hội chẩn chuyên môn các BS chẩn đoán: Viêm mô mềm/Bệnh Sodoku do chuột cắn. Cụ được điều trị đặc hiệu với kháng sinh Doxycyclin 100 mg x 4 viên / ngày, giảm phù nề, giảm đau.

Hình ảnh mu bàn chân sưng tấy, vết chuột cắn có dấu hiệu hoại tử - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin tin VNExpress, bệnh Sodoku do một loại xoắn khuẩn tên là spirillum minus truyền từ động vật thuộc bộ gặm nhấm như chuột, sóc hoặc vật nuôi trong nhà như chó, mèo... sang người thông qua các vết cắn, cào. Bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao, ớn lạnh, sốt thành từng cơn, sốt không có tính chu kỳ, xen kẽ là thời kỳ không sốt, có thể nổi xuất huyết. Thời kỳ ủ bệnh thường từ 5 ngày đến 4 tuần.

Theo bác sĩ, phần lớn bệnh nhân triệu chứng ở mức độ nhẹ và đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh thông thường. Nếu không điều trị, bệnh nhân dễ gặp biến chứng như viêm màng não, nhồi máu cơ tim, viêm gan, viêm màng phổi, viêm mào tinh hoàn, thiếu máu. Bệnh kéo dài thường một đến hai tháng, tỷ lệ tử vong khoảng là 6 đến 10%

Ngoài ra, biến chứng bệnh sốt chuột cắn phổ biến nhất là nhiễm khuẩn huyết. Các biến chứng nghiêm trọng khác gồm có viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, viêm phổi, áp xe khu trú, viêm khớp nhiễm trùng, viêm xương khớp mạn. Khi bị chuột cắn cần đến khám, tư vấn của bác sỹ để xử lý vết cắn đúng và được kê đơn thuốc điều trị ban đầu.

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