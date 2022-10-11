Chỉ trong buổi sáng ngay tại vòng xoay cổng 11 TP Biên Hòa đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến cả 2 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên khoảng 7 giờ 30 sáng 11/10, xe đầu kéo biển số 50H-007.06 lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng TP Biên Hòa - huyện Long Thành. Khi vào vòng xoay Cổng 11 (ngã tư vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Văn Hòa) va chạm với một phụ nữ đi xe máy.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã đến hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ tại nạn thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Vòng xoay cổng 11 là nơi nút giao thông thường xảy ra kẹt xe và là điểm đen giao thông. Đây là nơi giao thông giữa đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hòa, cũng là một trong những tuyến đường cửa ngõ đi vào TP.Biên Hòa. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường bị xe tải cán qua...tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm đến trưa cùng ngày, cũng tại vòng xoay này, một phụ nữ đi xe máy xảy ra va chạm với xe ben biển số 51D- 669.43, hậu quả nạn nhân tử vong.

Được biết, khu vực vòng xoay cổng 11 là điểm giao đường Võ Nguyên Giáp và Bùi Văn Hòa, có hướng đi ra quốc lộ 51 nên lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt lượng xe ben.

Nơi đây thường xảy ra các vụ tai nạn chết người nên mọi người thường gọi là “vòng xoay tử thần”.

Bình Dương: Thương tâm nữ sinh 2004 bị tai giao thông tử vong tại chỗ vào đúng ngày sinh nhật của mình Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi nữ sinh 2004 tử vong vào đúng ngày sinh nhật của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-2-nguoi-phu-nu-tu-vong-thuong-tam-khi-bi-xe-tai-tong-tai-vong-xoay-tu-than-512374.html