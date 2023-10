Cùng mẹ đi thả cá phóng sinh bé trai 2 tuổi không may ngã xuống sông mất tích.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào khoảng 10 giờ ngày 11/10, chị N.M.V. (33 tuổi; ngụ tại KP Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa) bế theo con trai 2 tuổi là bé N.V.Đ. ra sông Buông thả cá phóng sinh.

Trong lúc ra sát bờ sông Buông, cả hai mẹ con chị V. trượt té xuống sông. Chị V. nắm cành cây trèo được lên bờ, còn bé Đ. bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích bé trai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa và Công an phường Phước Tân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do sông sâu, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn. Đến 13h45, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

