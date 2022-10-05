Vào ngày 5/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định mới đối với Nguyễn Trung Huyên - gã nhân tình độc ác đã có hành vi bạo hành dã man cháu bé 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Viêt Nam, vào ngày 5/10, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự), người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) cho biết Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định đưa Nguyễn Trung Huyên - kẻ bạo hành bé A. đến tử vong ra xét xử vào ngày 13/10/2022. Trước đó, vào chiều 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cấp cứu cháu N.A. trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần. Thời điểm đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã xâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái và nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, khoảng 3 tháng trước, bé A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa. Sự việc thương tâm của bé N.A. khiến dư luận bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đối tượng Huyên khai nhận có tình cảm và sống như vợ chồng với chị Luyến (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra. Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé. Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Báo Thanh niên Khoảng 8 giờ ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ. Khoảng 16 giờ chiều 17/1, Huyên đón bé N.A về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị Luyến đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất thăm khám, sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

Ấm lòng chuyện 2 cảnh sát giao thông dẫn đường cho đôi vợ chồng đưa con đi cấp cứu Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1/10 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch).

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