Ấm lòng chuyện 2 cảnh sát giao thông dẫn đường cho đôi vợ chồng đưa con đi cấp cứu

Xã hội 05/10/2022 10:54

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1/10 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào gày 4/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết, kèm video clip chia sẻ hình ảnh hai Cảnh sát giao thông chạy xe mô tô đặc chủng dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ đưa con nhỏ đi bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, bài viết có nội dung: "Theo anh Quang Minh chia sẻ, con gái anh ốm phải đi bệnh viện gấp đã được 2 cảnh sát giao thông dẹp đường, cho đi làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao. Hai chiến sĩ còn tận tình chạy trước để phân làn. Cảm ơn 2 chiến sĩ và chúc cháu mau khỏe".

 

 

Sau khi được đăng tải, bài viết trên đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động của hai chiến sĩ cảnh sát để lại hình ảnh rất đẹp về việc giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn

Sau khi tìm hiểu, 2 chiến sĩ CSGT trong clip là Đại úy Trần Trung Tuyên (cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Đại úy Hoàng Lê Đức (cán bộ Phòng 7, Cục CSGT Bộ Công an).

Ấm lòng chuyện 2 cảnh sát giao thông dẫn đường cho đôi vợ chồng đưa con đi cấp cứu - Ảnh 1
Hình ảnh đẹp về 2 Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa người đi cấp cứu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Đại úy Trần Trung Tuyên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1/10 tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, hướng Linh Đàm đi cầu Mai Dịch). Trong lúc Đại úy Tuyên cùng với Đại úy Hoàng Lê Đức đi tuần tra, qua khu vực này thì phát hiện một chiếc ô tô con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Lúc này, Đại úy Tuyên đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình. 

Đại úy Tuyên kể: "Khi tôi xuống gõ cửa xe ô tô thì phát hiện một phụ nữ đang cầm lái. Chị này bế theo cháu nhỏ gần một tuổi và đang cho con bú. Phía sau xe là một người đàn ông đang bế một cháu nhỏ khác lớn hơn đôi chút. Khi hỏi ra mới biết 2 người là vợ chồng, hiện đang đưa con nhỏ đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do cháu bé quấy khóc nên anh chị dừng xe để dỗ dành, cho con ăn".

Cũng theo Đại úy Tuyên, sau khi nắm được tình hình, anh đã chủ động hỏi thăm và báo với đôi vợ chồng trẻ là sẽ dẫn đường cho họ tới bệnh viện, tránh việc ùn tắc có thể xảy ra trên đường.

"Sau khi báo với đôi vợ chồng có con ốm cần đi viện, tôi và Đại úy Đức đã lái xe dẫn đường cho gia đình họ di chuyển trong làn khẩn cấp. Khi đó vội hành động vì cháu nhỏ đang quấy khóc, tôi cũng không hỏi han tên tuổi và địa chỉ của gia đình này. Khi đi tới nút xuống tại đường Khuất Duy Tiến, gia đình này rời đường trên cao để di chuyển tới bệnh viện", Đại úy Tuyên chia sẻ thêm.

Cũng theo Đại úy Tuyên, anh không ngờ việc làm của mình và đồng đội được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, càng không ngờ việc này nhận nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Anh cho biết đó một phần công việc thường ngày của anh. Đại úy CSGT quả quyết, ai trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ ra tay giúp người cần hỗ trợ như vậy.

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