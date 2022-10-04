Xúc động lá thư của 2 em nhỏ gửi nam sinh lớp 11 cứu mình giữa dòng nước xiết

Xã hội 04/10/2022 20:37

Một nhóm học sinh đang tắm trên sông Gianh thì không may gặp dòng nước xoáy nên bị cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, Lê Trần Vũ Hoàng đã không chần chừ lao ra cứu 2 em nhỏ và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Trần Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - cho biết địa phương vừa tổ chức lễ biểu dương, tặng giấy khen cho các cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong công tác cứu hộ cứu nạn, chia buồn cùng thân nhân gia đình nam sinh Lê Trần Vũ Hoàng.

Trước đó, vào chiều ngày 6/9, một nhóm học sinh đang tắm trên sông Gianh đoạn qua bến Cửa Nghè, thôn Trường Long, xã Phù Hóa, thì không may gặp dòng nước xoáy nên bị cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, Lê Trần Vũ Hoàng đã không chần chừ lao ra cứu 2 em nhỏ. Khi đẩy các em vào được gần bờ thì Hoàng lại bị nước cuốn trôi. Các em nhỏ sau đó được đưa vào bờ an toàn, Hoàng cũng được mọi người hỗ trợ nhưng em đã tử vong.

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Bằng khen và lá thư cảm ơn của một nạn nhân bên di ảnh của em Lê Trần Vũ Hoàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhắc đến con trai, chị Lê Thị Hồng Thoa (SN 1986) nghẹn ngào nước mắt. Chị kể từ nhỏ Hoàng đã không có tình thương của bố, hai mẹ con chị nương nhờ ông bà ngoại ở xã Phù Hóa.

“Năm 2011, tôi lập gia đình mới, nhưng vì làm việc gần nhà ông bà ngoại nên gần 10 năm nay mẹ con vẫn thường xuyên ở cùng nhau. Cách đây 2 năm tôi làm được nhà, cũng bàn với con về sống cùng mẹ và các em nhưng Hoàng bảo ở với ông bà ngoại quen rồi, bạn bè, tuổi thơ đều ở đây nên mẹ đừng đưa con đi đâu cả” - chị Thoa rớm rớm nước mắt kể.

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Chị Thoa đau đớn khi mất đi đứa con trai - Ảnh: Vietnamnet

 

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau khi được cứu sống, các em học sinh đã rất hối hận trước hành động của bản thân và viết thư cảm ơn gửi đến Lê Trần Vũ Hoàng cùng gia đình. 

Trong thư có đoạn viết: “Anh Hoàng ơi, anh đã cứu sống các em để các em có cơ hội được sống, cắp sách đến trường còn anh mãi mãi ra đi không có ngày gặp lại. Các em rất đau buồn, thương nhớ anh nhiều, vì các em mà anh phải mất đi mạng sống, mong anh đừng trách, đừng giận các em anh nhé, vì sự cố đâu ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Anh ơi, anh đã về nơi cõi âm rồi, các em cầu mong cho linh hồn anh được thanh thản, còn hình ảnh và tâm hồn anh vẫn mãi mãi ghi sâu trong tâm trí của mỗi chúng em. Mẹ anh khóc nhiều lắm, nhưng đã có các em đến bên cạnh động viên mẹ”

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Bức thư cảm động của 2 em nhỏ gửi người cứu mình giữa dòng nước xiết - Ảnh: Vietnamnet

Vừa mân mê bức thư trong tay, ông Lê Ngọc Quý (SN 1951) bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1956), ông bà ngoại của Hoàng vừa nghẹn ngào thương nhớ đứa cháu trai hiền lành, ngoan ngoãn. 

Bà Hiền nghẹn ngào: "Tuổi già của chúng tôi có cháu bầu bạn, cháu ngoan và nghe lời lắm, đi học về luôn giúp ông bà việc nhà. Giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chúng tôi đau đớn lắm. Nhưng mấy đứa trẻ được cháu cứu sống và gia đình các cháu cũng thường xuyên đến đây động viên nên chúng tôi cũng được an ủi được phần nào".

Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị Huyền Trang - chủ nhiệm lớp 11A3, Trường THPT Lê Trực, là cô giáo chủ nhiệm của Hoàng - cũng cho biết, em là học sinh ngoan, lễ phép. Co Trang chia sẻ: "Cô và các bạn rất buồn vì sự ra đi của Hoàng, nhưng em sẽ mãi mãi được mọi người nhớ thương".

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