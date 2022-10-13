Quảng Bình: Thắt lòng người vợ ung thư khóc ngất sau tin chồng bảo vệ rừng bị nước cuốn trôi tử vong

Xã hội 13/10/2022 09:54

Trong lúc đi tuần tra qua suối Thù Lù, anh Hà Đình Phương (Trạm phó Trạm bảo vệ rừng Cầu Khỉ) đã không may bị nước cuốn trôi tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình - cho biết đã tìm thấy thi thể của một cán bộ bảo vệ rừng thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, đóng trên địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. 

Các lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 300m về phía hạ lưu. Nạn nhân là anh Hà Đình Phương (sinh năm 1986; ngụ tại bản Bang, xã Kim Thủy) – một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lệ Thủy. 

Quảng Bình: Thắt lòng người vợ ung thư khóc ngất sau tin chồng bảo vệ rừng bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động
Quảng Bình: Thắt lòng người vợ ung thư khóc ngất sau tin chồng bảo vệ rừng bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 2
Người vợ ung thư tuyệt vọng khi nhận tin dữ về chồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi nhận được hung tin này, vợ anh Phương là cô giáo Đỗ Thị Phương Nhi (sinh năm 1990) - đang công tác tại Trường Mầm non xã Phú Thủy, đã liên tục ngất lịm bên người thân, khi phép màu đã không xảy ra với chồng chị.

Xót xa hơn khi hoàn cảnh gia đình anh chị quá bi đát, chị Nhi bị ung thư vú giai đoạn 3. Từ khi phát hiện căn bệnh quái ác, chị buộc phải nghỉ việc ở trường để đi bệnh viện xạ trị, đến nay chị phải xạ trị 8 lần để giữ mạng sống. Đồng lương ít ỏi của anh Phương chính là thu nhập chính để lo chi phí thuốc men nuôi vợ đang bạo bệnh và 2 con nhỏ đang trong lứa tuổi ăn học.

Quảng Bình: Thắt lòng người vợ ung thư khóc ngất sau tin chồng bảo vệ rừng bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm nạn nhân vào ngày 12/10 - Ảnh: VTV News

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào trưa ngày 12/10, anh Phương trong quá trình đi tuần tra khi qua suối Thù Lù (đổ ra sông Long Đại), thuộc địa phận bản Mít Cát, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy thì không may bị nước cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Làng Ho đã huy động 23 cán bộ chiến sĩ, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng, đơn vị liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

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