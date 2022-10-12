Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi

Xã hội 12/10/2022 21:04

Các lực lượng và phương tiện cơ giới ở Quảng Ngãi đang nỗ lực tìm kiếm một kĩ sư thủy điện mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ không may gặp sạt lở núi nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, một vụ lở núi đã xảy ra vô cùng nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Nguyễn Vỹ Thuyên, Giám đốc Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, nơi xảy ra vụ sạt lở vách núi chiều tối 10.10 kể lại, khoảng 18 giờ 30 ngày 10.10, vách núi đổ ập xuống tỉnh lộ 622B, đất đá chảy qua Trạm điều hành thủy điện.

Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi - Ảnh 1
 

 

Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi - Ảnh 2
Sạt lở đất tại Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Niên

Chỉ trong vòng 5 phút, khu vực sạt lở biến đường biến thành bãi bùn đỏ, đất đá, cây cối đổ ngổn ngang. Ông Thuyên buồn rười rượi cho biết thêm, vào thời điểm trên, tổ trực có 2 kỹ sư và một bảo vệ. Trong đó, kỹ sư Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi) là người đã mất tích. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy anh.

Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi - Ảnh 3

Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian hi vọng tìm kiếm anh Nguyễn Nhật Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 12/10, ngành chức năng Quảng Ngãi điều chó nghiệp vụ, tăng cường tìm kiếm nam kỹ sư nhà máy thủy điện mất tích sau sạt lở. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kì manh mối nào được tìm thấy trong những lớp đất đá sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo dự báo của ngành chức năng, trong ngày 13-15/10, tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa rất lớn. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc để chạy đua với thời gian nhằm sớm tìm kiếm được thi thể kỹ sư Nguyễn Nhật Nam.

Ngoài đưa tới công trường nhiều thiết bị cơ giới hiện đại, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn đưa chó nghiệp vụ vào cuộc để đẩy mạnh công tác tìm kiếm với hi vọng sẽ tìm thấy được nạn nhân trước khi đợt mưa lớn xuất hiện.

Tại hiện trường cứu hộ cứu nạn, gia đình, người thân và đồng nghiệp anh Nam cũng dõi mắt theo lực lượng chức năng, mong từng dòng tin báo.

 

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Từ khóa:   kĩ sư mất tích quảng ngãi sạt lở đất

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