Liên quan đến vụ việc ‘hotgirl Bắc Giang Tina Dương’ nhận rất nhiều đơn tố cáo, cơ quan điều tra cũng đã chính thức điều tra, khởi tố vụ án liên quan đến việc người này thuê chiếc ô tô tự lái rồi chạy ra TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bán lại cho người khác.
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Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tối 12-10, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận - xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thượng tá Oanh cho biết ngay khi ra quyết định khởi tố vụ án, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cấp trên là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục giải quyết vì tang vật của vụ án định giá trên 500 triệu đồng.
Theo thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó, tại Cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Khoảng tháng 8/2021, Vân Anh thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt thời hạn lâu dài và giá thuê tháng đầu tiên là 45 triệu đồng/tháng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng.
Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Minh Dương và Lê Khương Duy là nhân viên của công ty điều khiển xe đến giao cho Vân Anh ở trước quán cà phê, thuộc khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Từ khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng, anh Dương và Duy đại diện cho công ty liên hệ với Vân Anh yêu cầu trả tiền nhưng không được. Lúc này Vân Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không trả.
Đến đầu tháng 6/2022, cô gái này ra TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, hot girl này đem ôtô biển số 51H – 242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (trú tại Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.
Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh tổng cộng là 390 triệu đồng, còn 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe được hoàn tất các thủ tục. Sau khi nhận tiền, Tina Dương về TP.HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin.
Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với V.A và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì V.A né tránh không đến với nhiều lí do.