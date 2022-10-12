Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch

Xã hội 12/10/2022 14:26

Gia cảnh nghèo khó, người mẹ phải vay mượn để có tiền chữa bệnh cho con gái 6 tuổi. Thế nhưng không may vì một phút cả tin, chị đã mất sạch toàn bộ số tiền vừa vay.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, nhà nghèo khó, để cứu chữa cho con, 2 vợ chồng chị Tạ Thị Hiên (33 tuổi, trú tại xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) phải vay mượn hai bên nội ngoại, anh em họ hàng, bạn bè, thế chấp sổ đỏ của ông bà nội vay tổng cộng 130 triệu đồng. Trái ngang thay, bố mẹ chưa dám sử dụng một đồng nào thì bị kẻ gian lừa lấy sạch.

Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch - Ảnh 1
Người mẹ bị lừa sạch tiền chữa bệnh cho con. Ảnh: Dân Trí

2 năm trước, bé Quỳnh va chạm với một người đi xe đạp, đầu bị đập xuống nền cứng. Thấy con không có bất thường về sức khỏe, chị Hiên và chồng chủ quan, không đưa đi kiểm tra kỹ. Đến khi thấy con đi loạng choạng, không vững, thường xuyên bị ngã, chị Hiên mới đưa con đi kiểm tra thì bàng hoàng khi bác sĩ thông báo phát hiện trong não bé Quỳnh có khối u.

Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch - Ảnh 2
Sau cú va chạm, con bị liệt một bên mặt, miệng méo xệch, mắt trái bị mù và không thể nhắm, cứ mở trừng trừng suốt ngày đêm, Cơ thể con mệt mỏi, đi không vững, nôn ói thường xuyên. Ảnh: Dân Trí

Bé Quỳnh sau đó đã phải trải qua việc khám chữa bệnh, phẫu thuật vô cùng tốn kém và khó khăn, con giữ được mạng sống nhưng bên mắt trái bị mù và không thể nhắm lại được, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Trong đại dịch Covid - 19, bé càng thêm yếu ớt và gặp khó khăn, con cũng thường xuyên phải vào viện khám chữa bệnh. Hiện tại đã 6 tuổi nhưng bé Quỳnh chỉ nặng 13kg.

Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch - Ảnh 3
Đã 6 tuổi nhưng bé Quỳnh chỉ nặng 13kg. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Một ngày nọ, chị Hiên cố gắng gom góp anh em, bạn bè để cất giữ trong thẻ ATM khám chữa bệnh cho con. Thế nhưng, số tiền hơn 100 triệu ‘không cánh mà bay’, chỉ một phút nhẹ dạ, thiếu cảnh giác mà bị kẻ xấu chiếm thẻ, rút sạch số tiền trong đó. Cứ nghĩ để trong thẻ ATM là an toàn rồi, không ngờ…

Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch - Ảnh 4
 

 

Đẫm nước mắt người mẹ vay mượn nợ để cứu con bệnh nặng không ngờ bị kẻ gian cướp sạch - Ảnh 5
Người mẹ làm đơn tố cáo. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, vào thời điểm trên, nghĩ mình đã bị lừa, người mẹ gọi lại số điện thoại kia thì không còn liên lạc được. Tin nhắn cuộc trò chuyện giữa người mẹ và người lạ mặt cũng bị xóa hết. Trời đất như đổ sụp dưới chân chị, chị không biết làm gì ngoài việc cầu cứu công an nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.

Sau sự việc, người mẹ đã viết những dòng tâm sự trên lá thư tay đẫm nước mắt. Chị ân hận, giày vò, thường xuyên mất ngủ vì hoàn cảnh của con và gia đình. Nhìn con gầy gò, hốc hác, nằm lả trên giường gồng mình chống chọi đau đớn, người mẹ càng thêm bất lực và khổ sở. “Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. Hãy tha lỗi cho phút dại dột nhất thời của mẹ. Để cứu con, mẹ sẵn sàng quỳ lạy cả thế giới".

Chồng chị hiện vẫn đi làm nghề đánh cá thuê trên biển, khó khăn để trang trải kiếm tiền chữa bệnh cho con. Nhiều người sau khi biết chuyện đã rất xót xa cho hoàn cảnh của gia đình. 

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