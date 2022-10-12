Bình Dương: Hai thanh niên nam, nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân

Xã hội 12/10/2022 10:00

Vào cùng một thời điểm, hai thanh niên nam, nữ đã nhảy từ cầu xuống sông Sài Gòn, nhiều người vô cùng bất ngờ vì sự việc đến quá nhanh.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, hai thanh niên nam, nữ này chưa rõ danh tính được phát hiện nhảy cầu xuống sông Sài Gòn ở hai vị trí khác nhau rồi mất tích. Theo đó, cô gái để lại chiếc điện thoại di động và đôi dép rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn tại cầu Phú Long nối thành phố Thuận An (Bình Dương) với Quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh).

Bình Dương: Hai thanh niên nam, nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1
 

 

Bình Dương: Hai thanh niên nam, nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cùng thời gian này, tại khu vực cầu Phú Cường nối thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) và huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn. Cả hai sự việc trên diễn biến quá nhanh khiến người đi đường không kịp trở tay. Vụ việc cũng chưa rõ nguyên nhân.

Bình Dương: Hai thanh niên nam, nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 3
Dòng nước xoáy cuốn nạn nhân mất tích. Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, thông tin về vụ việc nhảy cầu cũng được người dân liên tiếp phát hiện. Theo thông tin từ Báo Giao Thông, gần đây nhất vào thời điểm ngày 9/10, một nam thanh niên 20 tuổi nhảy từ cầu Tân An xuống sông mất tích. Nam thanh niên này bỏ lại đôi dép và trèo lên thành cầu với độ cao khoảng 15m rồi bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Lúc này, người và phương tiện lưu thông trên cầu đông đúc nhưng không kịp phản ứng để ngăn cản.

Do nước sông ở các nơi chảy mạnh nên người dân không thể nhảy xuống cứu nạn mà nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc vẫn đang được tìm kiếm và điều tra, làm rõ.

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