Hy hữu: Phát hiện 1 lượng vàng lớn trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ công an đã trả lại người bị mất

Xã hội 12/10/2022 09:38

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng PCCC đã tìm thấy một lượng vàng lớn gồm 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng và trao trả lại cho chủ nhà.

Quá trình làm việc hết sức nguy hiểm trên, lực lượng PCCC đã vô tình tìm thấy một lượng vàng lớn rơi ở nhà khổ chủ. Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống trước đó, khoảng 3h ngày 11/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện ở số 13, đường An Dương Vương (phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) thiêu rụi nhiều vật dụng và tài sản. Thời điểm trên, ở cửa hàng kinh doanh có 2 tầng và 1 tầng áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60m2 bốc cháy dữ dội.

Hy hữu: Phát hiện 1 lượng vàng lớn trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ công an đã trả lại người bị mất - Ảnh 1
 

 

Hy hữu: Phát hiện 1 lượng vàng lớn trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ công an đã trả lại người bị mất - Ảnh 2
Lực lượng PCCC cứu hộ cơ sở kinh doanh bị cháy. Ảnh: Internet

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. Đến 5h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hy hữu: Phát hiện 1 lượng vàng lớn trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ công an đã trả lại người bị mất - Ảnh 3
 

 

Hy hữu: Phát hiện 1 lượng vàng lớn trong lúc chữa cháy, các chiến sĩ công an đã trả lại người bị mất - Ảnh 4
Cảnh sát trao trả vàng cho người bị mất. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho biết thêm, trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã nhặt được 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng. Đây là 1 trong những phần tài sản còn sót lại của khổ chủ. Họ vốn đã rất hoang mang vì toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi. Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người, tuy nhiên, tài sản cửa hàng bị mất ước tính thiệt hại lên đến tiền tỷ.

Lực lượng cảnh sát đã trao số vàng cho cho chủ nhà nói trên. Hành động của các chiến sĩ PCCC đã khiến gia chủ vô cùng cảm kích và biết ơn. Bất chấp nguy hiểm và có những việc làm đẹp, các chiến sĩ đã làm tròn nhiệm vụ xuất sắc. 

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