Nguyên nhân người phụ nữ đơn thân bị đâm dã man tại Huế: Công an tích cực truy bắt hung thủ

Xã hội 11/10/2022 12:34

Xác định tình tiết vụ việc có tính nghiêm trọng, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trước đó vào chiều ngày 10-10, người dân phát hiện chị LTO (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP. Huế) tử vong tại nhà riêng. Trên người có rất nhiều vết thương do vật nhọn tác động vở vùng ngực.

Công an ngay sau đó đã khoanh vùng truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về người này.
 

Nguyên nhân người phụ nữ đơn thân bị đâm dã man tại Huế: Công an tích cực truy bắt hung thủ - Ảnh 1
Khu vực nhà nạn nhân. Ảnh: Người Đưa Tin

Tối 10-10, thông tin từ lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt nóng nghi phạm trong đêm.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu cũng được hé lộ. Theo thông tin từ Báo VTC News, cơ quan tình nghi nguyên nhân của vụ án mạng là do ghen tuông tình ái. Nạn nhân là mẹ đơn thân có 2 con còn nghi phạm là thành phần nguy hiểm và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt người này.

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Người phụ nữ tử vong bất thường chưa xác định được nguyên nhân. Sau khi vào cuộc điều tra, công an cũng đã thông tin về danh tính người này.

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Từ khóa:   Huế mẹ đơn thân hung thủ

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