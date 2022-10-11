Theo Báo Giao Thông đưa tin trước đó, khi khám nghiệm và thông qua giám định, hai nạn nhân, không có tác động của ngoại lực. Nhiều dự đoán hai nạn nhân dùng các loại thức ăn có chứa chất độc dẫn đến tử vong.

Theo như những phát hiện ban đầu, công an đã khám nghiệm và xác định ADN để truy tìm danh tính nạn nhân cũng như xác định thân nhân người bị nạn.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Theo đó, vì nội tạng của nạn nhân đã bị phân huỷ hết nên chưa thể xác định được chính xác lý do tử vong. Ngoài ra, vào thời điểm nhận dạng, một số vật dụng tại hiện trường là các vật tâm linh cho thấy những bất thường về lý do cái chết của cả hai.

Những vật dụng được tìm thấy. Ảnh: VOV

Thông tin từ Báo VOV cho hay, trước đó, ngày 22/8, người dân đi hái măng rừng đã phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, răng cửa của nạn nhân lớn tuổi bị gãy.

Ngày (10/10), Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã có kết quả giám định ADN xác định chính xác danh tính, thân nhân của các nạn nhân. Người nhà của nạn nhân sau đó cũng đã đến nhận diện. Cụ thể 2 bộ xương khô trên là hai cha con có hộ khẩu thường trú tại đường An Dương Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Được biết hai cha con anh Bảo dù thuê nhà trọ ở TP.Kon Tum nhưng không thường xuyên ở lại mà đi khắp nơi không rõ làm việc gì, cháu Khánh đi theo cha nên đã bỏ học từ lâu.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.