Bắc Ninh: 6 thiếu niên dùng hung khí ra tay dã man với nữ quản lý nhà trọ để cướp tài sản khiến nạn nhân bị thương nặng

Xã hội 11/10/2022 09:17

6 thiếu niên đã tìm đến địa chỉ nhà trọ, vô cùng manh động và táo bạo, đã ra tay dã man với quản lý nhà trọ để cướp xe máy và điện thoại.

Theo thông tin từ Báo VTC News, khoảng 4h ngày 9/10, 6 thiếu niên trên dùng gậy rút tấn công bà L. khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Các đối tượng chiếm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, tổng trị giá tài sản khoảng 11.000.000 đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng điều tra, xác minh và truy bắt nghi phạm gây án. Sau chưa đầy 6 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng điều tra đã phát hiện, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây án và hung khí khi các đối tượng đang lẩn trốn tại ven đường 3, thuộc KCN Vsip, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Bắc Ninh: 6 thiếu niên dùng hung khí ra tay dã man với nữ quản lý nhà trọ để cướp tài sản khiến nạn nhân bị thương nặng - Ảnh 1
Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công người phụ nữ quản lý nhà trọ để cướp tài sản. Ảnh: VTC News

Theo thông tin trên Báo Sức khỏe và đời sống, khi bị tấn công, bà L. bị thương nặng, phải chuyển viện điều trị khẩn cấp.

Điều tra ban đầu, nhóm 6 thiếu niên cùng huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá thuê trọ tại nhà trọ Phúc Thành 2 (xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) do bà Đ.T.L. (SN 1968, ở Yên Bái) quản lý. Những người này gồm: Bùi Ngọc Cường (SN 2006, xã Đồng Thịnh); Phạm Thúc Hiếu (SN 2006, ở xã Ngọc Liên); Lê Anh Quân (SN 2008, ở xã Lộc Thịnh); Bùi Nguyễn Tùng Dương (SN 2009, ở xã Lộc Thịnh); Hoàng Chung Đức (SN 2008, ở xã Đồng Thịnh); Bùi Thiên Long (SN 2008, ở xã Lộc Thịnh).

Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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