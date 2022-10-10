Người chồng lên tiếng về tin đồn đánh vợ trẻ: mẹ bức xúc ôm bé mới sinh 4 tháng bỏ ra khỏi nhà

Xã hội 10/10/2022 12:33

Trước khi bỏ đi, cả hai có xích mích và hiện người chồng đang cố gắng tìm kiếm, gọi điện và đăng tải khắp các trang mạng xã hội.

Theo thông tin từ Báo Tri Thức Cuộc Sống cho hay, người mẹ trẻ ôm con rời khỏi nhà ở Hàng Điếu (Hà Nội). Sau đó, vào sáng ngày 10/10, anh N.L.X.Q (sinh năm 1996, Hà Nội) đã vô cùng lo lắng đăng tải thông tin tìm vợ con trên các hội nhóm.

Q cho biết vợ anh là L (tên thường gọi) sinh năm 2002, quê Cao Bằng. Trước khi vợ ôm con rời khỏi nhà, 2 vợ chồng có xảy ra xích mích, cãi vã, người chồng hiện đang cảm thấy hết sức hối hận. Ngoài ra, người này tiết lộ thêm, vợ anh 'bị trầm cảm sau sinh'.

Người chồng lên tiếng về tin đồn đánh vợ trẻ: mẹ bức xúc ôm bé mới sinh 4 tháng bỏ ra khỏi nhà - Ảnh 1

Bài đăng tìm vợ con của người chồng trong hội nhóm - Ảnh chụp màn hình: Tri Thức và Cuộc Sống

Thông tin bài đăng trên các trang mạng xã hội như sau:

'Vợ mình bế theo con nhỏ 4 tháng tuổi rời khỏi nhà vào khoảng 12h30 trưa ngày 9/10. Thời điểm này, cô ấy không mang theo bất cứ vật dụng gì, có mỗi bộ quần áo trên người. Ngay khi biết sự việc, mình đã đuổi theo nhưng không kịp.

Trước khi vợ mình bế con rời đi, mình và vợ có xảy ra cãi vã, mình có lỗi vì đã nặng lời với vợ. Giờ mình chỉ mong vợ mình liên lạc lại để mình có thể yên tâm rằng cô ấy và con vẫn an toàn. Chiều qua (9/10) mình gọi thì em vợ nghe máy và không biết chuyện gì, đến khoảng 10h tối mình gọi lại thì điện thoại thuê bao cho đến giờ'.

'Giờ vợ mình ở đâu cũng được, miễn sao cô ấy và con an toàn. Mình chỉ mong sớm tìm thấy vợ con, vì ngoài trời đang rét lắm...' - Q nói.

Người chồng lên tiếng về tin đồn đánh vợ trẻ: mẹ bức xúc ôm bé mới sinh 4 tháng bỏ ra khỏi nhà - Ảnh 2

Hình ảnh 2 mẹ con chị L. trước khi rời khỏi nhà. Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống

Q nói thêm, từ ngày 2 vợ chồng có em bé, bản thân anh cũng rất áp lực việc đi làm kiếm tiền để lo cho vợ con. Sau quãng thời gian chung sống, dù có 'xô bát xô đũa' nhưng đây là lần đầu tiên vợ anh là chị L ôm con ra khỏi nhà. Anh hiện chỉ mong tìm được vợ con trở về, mong cầu cộng đồng mạng giúp đỡ.

Người chồng lên tiếng về tin đồn đánh vợ trẻ: mẹ bức xúc ôm bé mới sinh 4 tháng bỏ ra khỏi nhà - Ảnh 3

Mặc dù người vợ liên tục kêu cứu nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục chửi. Người đàn ông này trong lúc hành hung vợ lớn tiếng: "Kể cả là có thai luôn nhé". Ảnh: VTC News

Trước đó, một vụ việc người đàn ông livestream trên mạng xã hội, thách thức và đánh đập vợ đang mang bầu cũng khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo VTC News, nguyên nhân của việc hành hung vợ xuất phát từ việc tiền bạc. Cụ thể, vợ anh đã không đưa tiền đi ăn cưới một người bạn.

Do đó, khi trở về anh này đã rất tức giận, vừa livestream vừa đánh vợ bầm tím, chảy máu. Ngoài ra, người này còn nói những lời hết sức thô tục, sỉ vả vợ. Hiện, câu chuyện vẫn được nhiều người quan tâm.

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Từ khóa:   Hà Nội bạo lực gia đình nghi vấn vợ bị chồng đánh

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