Người phụ nữ tử vong bất thường chưa xác định được nguyên nhân. Sau khi vào cuộc điều tra, công an cũng đã thông tin về danh tính người này.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục thời đại, người phụ nữ thuê phòng từ khoảng 16h chiều hôm trước, nhưng đến 19h chiều hôm sau vẫn chưa trả phòng. Chủ khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc và đã khẩn cấp báo chính quyền địa phương.

Thông tin ban đầu được biết, ngày 9/10, chị L. di chuyển từ TP. Điện Biên Phủ về huyện Tuần Giáo. Khi đến địa phận thị trấn Mường Ảng gặp trời mưa, chị L. đã vào nhà nghỉ để thuê phòng.

Nhà nghỉ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Giáo dục thời đại

Theo thông tin từ Báo Lao Động, danh tính nạn nhân sau đó được công an công bố. Cụ thể vị khách được xác định là chị C. T. L (SN 1991), hiện đang công tác tại UBND xã Nà Sáy (huyện Tuần Giáo).

Ông Lò Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Nà Sáy cho biết, chị L. là cán bộ địa phương, hiện đang công tác tại Ủy ban MTTQ xã. Thời điểm nêu trên, chị L. đang theo học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại TP. Điện Biên Phủ.

“Ở đơn vị, cán bộ này rất hiền lành, nhiệt tình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô đã có chồng và 2 con nhỏ. Sự việc xảy ra, chúng tôi hết sức đáng tiếc." Ông Hưng cho biết thêm.

Hiện cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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