Thực hư 2 nam sinh ẩu đả dẫn đến nguy kịch trong trường Đại học ở Hà Nội: nhà trường lên tiếng

Xã hội 11/10/2022 12:11

Hai nam sinh do có mâu thuẫn cá nhân nên đã xảy ra ẩu đả ngay tại trường học, mạng xã hội đang bình luận dữ dội về sự việc trên.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Dân Trí, một nhóm khoảng 4-5 người đánh hội đồng một nam sinh tại trường Đại họcHà Nội. Nạn nhân sau nhiều cú vụt bằng hung khí đã bất tỉnh. Ở đoạn đầu video, nam sinh bị đánh còn có thể ngồi và đỡ những cú đánh bằng tay, nhưng sau đó một cú vụt vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh, nằm gục.

Theo thông tin từ Báo VOV, chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận. Do có mâu thuẫn, nên cả 2 không làm chủ được hành vi, dẫn đến xô xát ngay trong khuôn viên trường học.

Thực hư 2 nam sinh ẩu đả dẫn đến nguy kịch trong trường Đại học ở Hà Nội: nhà trường lên tiếng - Ảnh 1
2 nam sinh xô xát do mâu thuẫn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía nhà trường cũng đính chính những thông tin không chính xác. Cụ thể, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phòng Công tác sinh viên, ĐH Tài Nguyên và Môi trường cho hay trường có vụ việc 2 nam sinh xảy ra xô sát. Dẫu vậy, thông tin 1 nam sinh bị thương nặng đang nguy kịch là không đúng.

Theo đó, 2 nam sinh đều chỉ bị thương nhẹ, không phải vào viện. Lúc này cán bộ trường và những người có liên quan đã kịp thời can thiệp và mời công an vào làm việc, nên vụ việc không quá nghiêm trọng. Nhà trường cũng đã yêu cầu các em viết bản tường trình, cam kết không tái phạm, đồng thời mời gia đình đến làm việc”, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

"Nguyên nhân xô xát do chuyện tình cảm, cả 2 đều có tình cảm với một bạn nữ từng là sinh viên tại trường nhưng hiện nay đã nghỉ, một người là người yêu cũ và một người là người yêu hiện tại."

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Từ khóa:   Hà Nội nam sinh xô xát trường Đại học bạo lực học đường

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