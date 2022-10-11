Thông tin mới vụ cháy bãi xe khiến hàng trăm công nhân hoang mang, bất lực: được trợ cấp thêm phí di chuyển 30.000 đồng/ngày

Khi phát hiện đám cháy, nhân viên công ty đã chủ động dập lửa nhưng không thành vì lửa lan rất nhanh, bùng phát mạnh. Ngọn lửa sau đó lan rộng, cột khói bốc cao 30-40m kèm tiếng nổ dữ dội. Nhân viên trong công ty đã khẩn trương gọi điện báo tin tới cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương và đám cháy tạm thời được khắc phục sau khoảng 30 phút. Các lực lượng tham gia đã cứu được hơn 700 chiếc xe máy tại địa điểm.

Đặc biệt hơn, những người chứng kiến đã không khỏi hoang mang, hoảng sợ vì phần lớn tài sản của họ hiện trôi thành mây khói. Theo thông tin từ Báo Infonet vào thời điểm trên, đám cháy khiến khoảng 250 xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Chia sẻ với Báo Sức khỏe và đời sống , chị Hằng, công nhân Công ty Youngor Smart Shirts Vietnam kể lại: "Tôi vừa vào làm được mấy phút thì nghe tiếng hô hoán báo cháy. Tôi cùng mấy công nhân khác chạy ra thì phát hiện nơi tôi để xe đang cháy. Tôi cùng mấy người chạy lại mong đưa xe ra ngoài nhưng cháy lớn, gió to tạt hơi nóng, khói vào nên chúng tôi đành ra ngoài".

Nhiều công nhân được người nhà an ủi, xem như “của đi thay người" và cẩn thận tránh xa đám cháy kẻo nguy hiểm. Những công nhân có tài sản bị thiêu rụi cũng bày tỏ sự buồn bã và bất lực, không kìm được nước mắt. "Lương công nhân chúng tôi thì thấp, một chiếc xe máy mấy chục triệu chứ ít ỏi gì đâu! Nhiều công nhân còn mua xe trả góp, giờ chiếc xe bị cháy, phương tiện đi lại không còn, lại còn mang đống nợ trên đầu nữa", một công nhân nức nở.

Đám cháy sau đó đã được khắc phục. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Sau khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ban quản lý KCN tỉnh, UBND huyện Mỹ Lộc đã có mặt tại hiện trường và có cuộc làm việc với Ban lãnh đạo Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam.

Người dân không khỏi bàng hoàng chứng kiến xe cháy rụi. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo thông báo mới nhất về việc hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động, từ ngày 11/10, công nhân viên nào sắp xếp được phương tiện đi làm Công ty THHH May Youngor Smart Shirts Vietnam sẽ hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày, nếu khoảng cách từ nhà đến công ty dưới 10 km; hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày nếu khoảng cách từ nhà đến công ty trên 10 km. Đối với công nhân viên không chủ động sắp xếp được phương tiện đi làm, công ty sẽ có xe đưa đón.

Về nguyên nhân vụ cháy Công ty THHH May Youngor Smart Shirts Vietnam đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.