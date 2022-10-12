Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích

Xã hội 12/10/2022 11:07

Trước đó, thông tin về người cha một mình ôm con 15 ngày tuổi về quê gửi ông bà nội chăm vì mẹ em bỏ 2 cha con đi mất rồi khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin từ Tạp Chí Saostar, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh “gà trống nuôi con” rất đáng thương. Với người phụ nữ việc nuôi con nhỏ đã là khó khăn lớn, nhưng với tình cảnh ông bố một mình nuôi con như thế này lại càng khó khăn gấp bội.

Theo đó, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mỗi video đều nhận được hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu view.

Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích - Ảnh 1
 

 

Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích - Ảnh 2
Xôn xao cảnh ông bố chăm và cho con uống sữa. Ảnh: Phụ Nữ và Pháp Luật

Trong đoạn clip, cả hai cha con cùng ở trên một chuyến xe trở về quê nội ở Vinh. Người đàn ông nằm ngang lối đi trên xe, vòng tay không rời bế một em bé sơ sinh ngủ say.

Chứng kiến cảnh ông bố lúng túng chăm con nhỏ, khi thì vỗ về, cẩn thận cho con ăn sữa, lúc lại mệt mỏi ngủ gục trên xe khách khiến người xem vô cùng cảm động. Thế nhưng thương hai bố con bao nhiêu thì dân tình lại trách người mẹ bấy nhiêu khi bỏ đi lúc con cần nhất. Có những người vì quá bức xúc nên không ngần ngại dùng nhiều từ ngữ nặng nề để phán xét hành động của người mẹ.

Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích - Ảnh 3
 

 

Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích - Ảnh 4
Nhiều người xót xa khi chứng kiến cảnh này. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Theo chủ nhân đoạn clip trong bài đăng chia sẻ: "Cháu mới được 15 ngày mà mẹ bỏ hai bố con đi nên anh phải đưa cháu về cho ông bà nội nuôi. Thương cháu khát sữa, bố cho cháu uống sữa bình, nhìn con mà bố khóc. Mong mẹ cháu nhìn thấy video này mà quay về với cháu, không gì bằng tình yêu thương của cha mẹ hết, thương anh thương cháu."

Tuy nhiên mới đây, câu chuyện này lại được đẩy đi theo một hướng khác khi có rất nhiều thông tin trái chiều. Cụ thể, theo thông tin từ Báo Phụ Nữ và Pháp Luật, mẹ của em bé bất ngờ xuất hiện trong một đoạn clip đính chính vụ việc. Theo đó, người mẹ đã lên tiếng giải thích và làm rõ về nguồn cơn của sự việc này. Cô khẳng định rằng mình không hề bỏ con như mọi người vẫn đang nghĩ.

Sự thật về đoạn clip người cha bế con 15 ngày tuổi về quê gây xôn xao: người mẹ bất ngờ lên tiếng giải thích - Ảnh 5
Một ý kiến trái chiều. Ảnh: Phụ Nữ và Pháp Luật

Cô cho biết, con của mình hiện đã hơn 1 tháng tuổi chứ không chỉ mới 15 ngày tuổi như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, trước khi xảy ra tình huống hiện tại, hai vợ chồng đã nhiều lần xảy ra xích mích, cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc.

“Khi em mang bầu bé này, lúc xảy ra lục đục, anh ấy bảo em là bỏ (đứa bé) đi. Nhưng em nghĩ mình là mẹ, mình làm việc ác không được, em để em dưỡng, em nuôi.” – người mẹ nói.

Sau khi sinh con, hai vợ chồng vẫn chưa thể hòa thuận lại với nhau. Người mẹ đính chính: “Anh ấy tác động vật lý với em để giành bé chứ em không bao giờ bỏ con.”

Cô nhớ lại quá trình mang thai không hề sung sướng, bị nghén nặng và phải can thiệp phẫu thuật khi sinh em bé. Người mẹ tố ngược việc bị chồng tác động vật lý khiến sức khỏe yếu đi, lại thêm bị tác động nên mọi chuyện mới phức tạp như bây giờ.

Một luồng ý kiến cho hay: “Vợ mới đẻ được 15 ngày đang ở cữ đã đánh cho vợ bị băng huyết phải bỏ về mẹ, sau 2 ngày quay lại đón con thì đánh đập đuổi đi, không cho mẹ đón con, người mẹ thì nhớ con đến phát điên. Trong câu chuyện này trách ông chồng chứ chả trách ai hết, đang ở cữ thì có chuyện gì cũng nhịn cho qua chứ, đánh vợ là quá sai.” Có ý kiến chia sẻ rằng hiện tại phía chị vợ đang tìm mọi cách, kể cả nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại con.

Nói về phản ứng của dân tình trước các đoạn clip, cô cho biết bản thân không muốn để tâm nhưng vẫn hi vọng mọi người có thể tìm hiểu kĩ mọi việc từ nhiều phía trước khi đưa ra bình luận hay phán xét.

Hiện, thực hư câu chuyện vẫn chưa ai có thể khẳng định chính xác.

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Trước khi bỏ đi, cả hai có xích mích và hiện người chồng đang cố gắng tìm kiếm, gọi điện và đăng tải khắp các trang mạng xã hội.

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