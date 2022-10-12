Đã xác minh clip ngư dân bị trói, đánh đập dã man trên biển gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội 12/10/2022 20:32

Vài ngày qua, thông tin một ngư dân bị 2 người đàn ông liên tục đánh đá và dùng khúc gỗ hành hung trên tàu đã khiến mạng xã hội không khỏi xôn xao.

Vào thời điểm trên, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, nạn nhân bị trói tay, chân và nằm giãy giụa trên tàu không thể phản ứng. Đoạn clip dài xuất hiện dài khoảng 5 phút đã khiến không ít người bức xúc.

Đã xác minh clip ngư dân bị trói, đánh đập dã man trên biển gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1
Ngư dân bị đánh. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vụ việc mới đây đã được xác thực. Theo đó, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 8-10. Vào thời điểm trên, đơn vị tiếp nhận tin báo từ tàu cá BL-91025-TS về việc thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Bé (40 tuổi; phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) bị thuyền viên Sơn Hoàng Nam (28 tuổi) dùng dao đâm trọng thương.

Đã xác minh clip ngư dân bị trói, đánh đập dã man trên biển gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 2
Đối tượng bị đánh dã man vì có hành vi man rợ trước đó. Ảnh: Người Lao Động

Qua tìm hiểu, Nam đã tạm ứng tiền của ông Bé trong thời gian làm việc. Tuy nhiên, người này không làm việc nên nhiều lần bị ông Bé nhắc nhở. Bực tức, Nam đã dùng dao đâm ông Bé. Ông Bé sau đó được đưa vào cửa biển Rạch Gốc (Cà Mau) cấp cứu.

Sau đó, Nam bị ngư dân trên tàu khống chế, trói tay, chân rồi đưa vào cửa biển Rạch Gốc bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý như vụ việc trên. Hiện sức khỏe ông Bé đã ổn định.

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