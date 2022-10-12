Mới đây, liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận - xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án đơn tố cáo ‘hotgirl Tina Dương’ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, người này cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, hotgirl này khai nhận có hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm mục đích cá nhân. Cụ thể, người này dùng số tiền bán xe để mở cửa hàng trái cây. Số tiền vào thời điểm trên là 390 triệu đồng.

Theo đó, từ đầu tháng 6/2022, cô gái này ra TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt thời hạn lâu dài và giá thuê tháng đầu tiên là 45 triệu đồng/tháng cùng với tiền chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng.

Hotgirl Tina Dương tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Từ khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng không trả, đồng thời nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã đem bán cho một người khác.

Cô gái này sau đó đã nhiều lần nhé tránh làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận cho người đã thanh toán. Dùng toàn bộ số tiền đã bán chiếc xe với mục đích mở cửa hàng bán trái cây cho riêng mình.

Hotgirl Tina Dương thuê xe tự lái rồi đem bán. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo VTC News, công an đã nhận đơn tố cáo và làm việc với anh Hiếu - người bị hại. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết định giá tài sản đối với xe ôtô biển số 51H – 242.74 giá trị là 774.285.345 đồng.

Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe nói trên và chính thức khởi tố vụ án.

Chính thức khởi tố vụ án 'hotgirl Tina Dương' thuê xe tự lái rồi đem bán: hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Liên quan đến vụ việc ‘hotgirl Bắc Giang Tina Dương’ nhận rất nhiều đơn tố cáo, cơ quan điều tra cũng đã chính thức điều tra, khởi tố vụ án liên quan đến việc người này thuê chiếc ô tô tự lái rồi chạy ra TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bán lại cho người khác.

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