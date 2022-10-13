Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, sáng nay (13/10), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về các tội giết người và cố ý gây thương tích, quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Trung Huyên là kẻ đã bạo hành, đóng đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L., Huyên thấy cháu A. có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và nhân tình.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) đã có chồng và ba con gái, trong đó có cháu Đ.N.A. (3 tuổi). Sau khi chị L. ly hôn, bé A. ở cùng mẹ. Thời gian làm việc tại một xưởng mộc, chị L. nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (làm nghề thợ mộc) và thuê phòng trọ ở với nhau như vợ chồng.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L., Huyên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, đầu tháng 9/2021, Huyên lấy trộm một ít bột keo khô công nghiệp (loại bột keo dán gỗ khi gặp chất lỏng sẽ đông cứng lại) ở xưởng mộc đem về cất giấu ở nhà với mục đích dùng làm công cụ giết cháu A..

Một ngày giữa tháng 9, lợi dụng lúc chị L. đi làm, Huyên đã đổ bột keo vào lỗ mũi bé A. cho đến khi nạn nhân bị sặc mới dừng lại. Sau đó vài ngày, thấy con có biểu hiện khó thở, chị L. đã đưa cháu A. đến bệnh viện khám và điều trị. Tại đây, bác sĩ lấy từ trong lỗ mũi của cháu bé các dị vật.

Ngày 9/10/2021, Huyên lại mua hai gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng mang về cất giấu. Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc nhân tình đang tắm, Huyên pha thuốc diệt cỏ với nước ngọt rồi đưa cho bé A. uống. Cháu bé may mắn được mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng.

Người thân mang theo di ảnh của cháu bé đến phiên tòa - Ảnh: Vietnamnet

Tiếp đó, ngày 22/11/2021, Huyên tiếp tục lấy hai chiếc đinh vít từ xưởng mộc về phòng trọ, với ý định giết con của nhân tình lần thứ 3. Về phòng, Huyên thấy bé A. ở nhà một mình liền bắt cháu há mồm và nhét hai chiếc đinh vít vào miệng cháu, sau đó bắt cháu uống nước để nuốt hai chiếc đinh. Lần này, bé cũng được đưa đi bệnh viện kịp thời, tự đào thải đinh ra ngoài nên qua khỏi.

Lần thứ 4, khoảng 23h ngày 24/12/2021, sau buổi liên hoan, Huyên về phòng thì thấy cháu A. đang ngồi ở ghế, còn chị L. đang rửa bát ngoài sân. Huyên bảo cháu A. đi ngủ nhưng cháu không nghe lời nên đã đánh đập khiến cháu gãy xương tay, tổn hại 21% sức khỏe.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên lúc bị bắt giữ hồi tháng 1-2022 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chưa từ bỏ dã tâm, sáng ngày 17/1/2022, khi chỉ còn Huyên và cháu A. ở nhà, bị cáo hỏi nhưng thấy cháu bé không trả lời nên đã bực tức tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Huyên sau đó dùng quả tạ đóng liên tiếp 10 chiếc đinh dài hơn 2cm (loại dùng cho súng bắn đinh trong xưởng mộc) vào đầu cháu bé rồi chở đến gửi người trông trẻ.

Chiều hôm đó, cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên.

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên đã chuyển cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu.

Đến khoảng 22h ngày 12/3/2022, cháu Đ.N.A. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trong vụ án này, viện kiểm sát cho rằng chị L. không biết về những lần Huyên hành hạ, đánh... cháu A. nên không đề cập xử lý đối với chị L..