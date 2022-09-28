Xe Miền Nam- Đơn vị cho thuê xe đi Vũng Tàu giá rẻ

Vào dịp cuối tuần, ngày lễ, tết thì Vũng Tàu là địa điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Nhu cầu tìm kiếm dịch vụ t huê xe đi Vũng Tàu cũng ngày càng tăng cao và chưa có dấu hiệu sụt giảm trong vài năm trở lại đây.

Xe miền Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đi Vũng Tàu giá rẻ, uy tín. Với đa dạng các dòng xe du lịch từ 4 chỗ, 7 chỗ, 29 chỗ, 16 chỗ, 45 chỗ, xe limousine đời mới,... Cùng các dịch vụ trọn gói, hỗ trợ tối đa cho nhu cầu của khách hàng như thuê xe đi Vũng Tàu 1 chiều, 1 ngày, 2 ngày 1 đêm,...

Vũng Tàu được biết đến là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Miền Nam. Du khách có thể tham quan Vũng Tàu bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là tìm đến các dịch vụ cho thuê xe du lịch để tiết kiệm tối đa chi phí, thoải mái di chuyển cùng người thân và bạn bè.

Thuê xe đi Vũng Tàu ngoài giá cả, khách hàng còn cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác trước khi quyết định địa chỉ thuê uy tín. Theo kinh nghiệm của Xe Miền Nam, muốn chuyến đi trọn vẹn, vui vẻ nhất, bạn cần lưu ý một vài điểm như:

Lựa chọn đơn vị cho thuê xe uy tín: Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu, bởi chúng quyết định cả về chất lượng xe và giá cả thuê xe. Một cơ sở cho thuê xe du lịch uy tín phải đáp ứng các tiêu chí như: Có đa dạng các dòng xe cho khách hàng thoải mái lựa chọn, thủ tục thuê xe rõ ràng, minh bạch, cung cấp các thông tin về giá cả, quy định đưa đón khách hàng. Đồng thời, tài xế phải có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề và lịch sự, đưa đón khách hàng đúng giờ. Đặc biệt, không phụ thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác trong hợp đồng.

Chọn dòng xe đời mới nhất: Khi chọn thuê những chiếc xe đời mới, bạn sẽ thấy thoải mái hơn trong suốt quá trình di chuyển. Thực tế, những chiếc xe cũ thường gặp các vấn đề phát sinh như: Xe bị xóc, điều hòa không ổn định, không gian chật hẹp, xe không êm hoặc hao tốn nhiều nhiên liệu. Tại Xe Miền Nam đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra những tình trạng trên.

Cần đặt xe trước: Khi đặt xe sớm, bạn cần chủ động lịch trình, hạn chế trường hợp hết xe, nhất là trong dịp lễ lộc, cuối tuần. Trước chuyến đi khoảng 3-7 ngày, chúng ta nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn nơi cho thuê xe uy tín để chuyến đi Vũng Tàu thuận tiện như kế hoạch.

Xe miền Nam- Đơn vị cho thuê xe đi Vũng Tàu giá rẻ, uy tín

Xe Miền Nam có tên đầy đủ là công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Xe Miền Nam. Đơn vị này chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung. Xe miền Nam có sẵn hơn 100 chiếc xe từ 4 chỗ cho đến 45 chỗ. Công ty cung cấp tối đa các dịch vụ cho thuê xe bao gồm cho thuê xe tự lái, thuê xe cưới hỏi, đưa đón sân bay, thuê xe theo tháng,.. Quy mô hoạt động của xe Miền Nam rộng rãi ở các tỉnh thành như TPHCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bình Dương, Vũng Tàu,...

Giá thuê xe du lịch ưu đãi nhất

Khi thuê xe tại Xe Miền Nam, các bạn sẽ được tham khảo trước bảng giá thuê xe của Xe Miền Nam. Đơn vị đảm bảo cung cấp mức giá thuê phù hợp, ưu đãi nhất trên thị trường. Đặc biệt là thủ tục thuê xe nhanh chóng, rõ ràng. Khách hàng có thể thuê xe mà không cần phải đặt cọc trước.

Khi sử dụng dịch vụ thuê xe dài ngày, nếu có bất kỳ khoản phí phát sinh nào, các nhân viên sẽ nhanh chóng báo giá một cách chi tiết, hợp lý nhất.

Xe đời mới cao cấp

Các xe tại Xe miền Nam đều sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, êm ái trên mọi hành trình. Đơn vị tự hào là một trong những địa chỉ dẫn đầu trong việc đổi mới, nâng cấp các dòng xe đời mới, hiện đại nhất để phục vụ quý khách hàng.

Mỗi chiếc xe đều được bộ phận kỹ thuật kiểm tra, chăm sóc định kỳ trước khi giao cho quý khách hàng. Bất kỳ sự thay đổi bất thường nào của thiết bị, phụ tùng xe, máy móc, đều được Xe Miền Nam tìm ra nguyên nhân và sửa chữa tức thì.

Như vậy, khi lựa chọn dịch vụ cho thuê xe đi Vũng Tàu tại Xe Miền Nam, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, giá cả mà đơn vị cung cấp. Mọi thông tin chi tiết, hãy liên hệ trực tiếp đến công ty để được các nhân viên tư vấn đầy đủ, rõ ràng nhất. Xe Miền Nam còn có các gói dịch vụ hấp dẫn khác, liên hệ ngay để biết thêm thông tin nhé.