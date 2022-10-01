Sát hại nữ nhân viên massage sau khi 'vui vẻ' vì mâu thuẫn chia tiền dắt mối

Xã hội 01/10/2022 15:26

Do mâu thuẫn chia tiền dắt mối, thanh niên 9X yêu cầu nạn nhân phải trả tiền môi giới mại dâm cho mình nhưng người phụ nữ khất lần. Bực tức về việc này, gã thanh niên trút mưa dao, đoạt mạng “bạn tình”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 1/10, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngoài mức án trên, bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 430 triệu đồng.

Sát hại nữ nhân viên massage sau khi 'vui vẻ' vì mâu thuẫn chia tiền dắt mối - Ảnh 1
Bị cáo Phùng Văn Vinh - Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ Đời sống và Pháp luật, vào khoảng tháng 9/2021, Vinh quen chị D.T.H. (SN 1987, quê Hòa Bình) qua một nhóm Facebook. Thấy chị H. hành nghề massage tại nhà, Vinh thường xuyên đến phòng trọ của chị H. để sử dụng dịch vụ và quan hệ tình dục với nạn nhân.

Sau nhiều lần qua lại với nhau, hai người còn thỏa thuận rằng nếu Vinh môi giới, tìm người đến nhà trọ của H. để massage và quan hệ tình dục, thì chị H. sẽ trả cho Vinh 500.000 đồng công môi giới mỗi khách.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, Vinh đã môi giới nhiều lượt khách đến nơi ở của H. Hai bên sau đó "chốt" tiền công môi giới massage là 77,5 triệu đồng và chị H. đã thanh toán được 17,5 triệu đồng cho Vinh.

Cuối tháng 3/2022, Vinh cho chị này vay thêm 15 triệu đồng, nên chị H. còn nợ bị cáo tổng số tiền 75 triệu đồng. Ngày 12/4/2022, sau nhiều lần thúc chị H. trả nợ nhưng không được, Vinh đến nhà trọ để đòi tiền. Hôm đó, anh ta được H. cho quan hệ tình dục. Sau đó, chị H. trả trước 6 triệu đồng rồi xin khất nợ khoản còn lại, nhưng Vinh không đồng ý.

Sát hại nữ nhân viên massage sau khi 'vui vẻ' vì mâu thuẫn chia tiền dắt mối - Ảnh 2
Bị cáo Vinh bật khóc tại tòa - Ảnh: Tiền Phong

Do bực tức, Vinh đã hành hung cô gái. Khi bị nạn nhân cắn vào tay và chống trả, Vinh đã dùng dao gọt hoa quả tấn công đối phương túi bụi. Kết quả giám định của cơ quan pháp y cho thấy chị H. tử vong bởi 47 nhát dao đâm.

Gây án xong, Vinh xóa dấu vết hiện trường rồi dùng chăn, ga phủ kín thi thể nạn nhân và đi tắm. Trước khi bỏ đi, Vinh không quên “thó” 3 chiếc điện thoại và 4 triệu đồng của chị H. rồi trốn vào TP.HCM. Đêm 15/4, hung thủ di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị lực lượng công an bắt giữ. Theo cơ quan truy tố, Vinh vứt 2 điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng. Với chiếc iPhone 12 còn lại, Vinh mang bán được 10,5 triệu đồng.

Đối với lời khai Vinh đã nhiều lần môi giới khách đến nhà trọ của chị H. để massage và quan hệ tình dục, cơ quan điều tra kết luận ngoài lời khai của bị cáo, không còn tài liệu nào chứng minh nên cơ quan điều tra không xem xét đối với Vinh về hành vi môi giới mại dâm.

Tại tòa, bị cáo Vinh khóc nói bản thân là người sinh ra từ vùng quê nghèo, luôn nỗ lực cho tương lai nhưng vì một phút “ma xui quỷ khiến” không làm chủ được mình đã gây ra thảm án. Bị cáo biết dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị. Nên từ thâm tâm bị cáo rất ân hận, xin lỗi gia đình nạn nhân, mong quý tòa mở cho một con đường, để hy vọng trở về chăm sóc bố mẹ già.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã quyết thực hiện hành vi đến cùng, khi bị hại đã kêu xin nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Hành vi này thể hiện sự tàn nhẫn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng HĐXX xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên phải áp dụng hình phạt cao nhất.

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