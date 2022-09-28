Dẫn theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 27/9, khi cơn bão Noru chỉ còn cách Quảng Ngãi khoảng 180km, công tác di dời dân vùng ven biển nguy hiểm đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên vẫn còn một cụ già ngoài 90 tuổi, không chịu đi đến nơi trú bão, dù nhà cụ nằm ngay cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trước tình hình bão miền Trung diễn biến phức tạp, theo thông tin từ Zing News, người dân địa phương các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, đã gấp rút gia cố nhà cửa, di dời dân vùng nguy hiểm để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Sau khi bàn phương án, khoảng 17h chính quyền tiếp tục xuống nhà vận động. Ông Đoàn Thế Oanh, phó chủ tịch UBND xã Bình Đông, dẫn đầu đến thuyết phục cụ Loan, nhưng ông cụ tiếp tục từ chối di dời vì sức khỏe yếu, chân tay đi lại khó khăn và việc vệ sinh cá nhân phải nhờ người khác.

Chính quyền xã Bình Đông cử lực lượng xuống nhà vận động lần 1 vào khoảng 15h nhưng cụ Nguyễn Bá Loan (thôn Tân Hy, xã Bình Đông) không đi vì cho rằng "tôi tuổi già, chết thì thôi". Cụ Loan không muốn rời khỏi ngôi nhà của mình.

Lực lượng chức năng phải mặc áo mưa, dìu cụ ra khỏi nhà rồi chở bằng xe máy ra khỏi làng chài chật chội. Khi đến đường chính chuyển lên xe ô tô chở cụ đến ký túc xá Nhà máy thép Hòa Phát trú bão - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Oanh nói "Bác thương bọn cháu, bác đi đến nơi trú ẩn an toàn, chẳng lẽ bọn cháu đội mưa gió vầy mà bác không thương" Đáp lại, cụ Loan nói: "Biết thương rồi, nhưng tôi không đi đâu, già rồi chết thì thôi chứ sợ gì".

Sau một hồi thuyết phục, làm công tác tư tưởng cụ Loan đồng ý di dời - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Oanh và mọi người tiếp tục động viên: "Bác không đi thì con với cháu cố cũng phải ở nhà, lỡ bão vào, các con có vấn đề gì bác đau lòng không. Phải nghĩ cho con cháu nữa bác ạ. Chứ tình hình này, bác không đi bọn cháu buộc lòng phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho gia đình". Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cụ Loan đồng ý di dời.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (con cụ Loan) cho biết: "Tôi cảm thấy rất mừng khi ba chịu đi trú bão. Nếu ba cương quyết không đi thì vợ chồng tôi cũng phải ở nhà chăm sóc, làm sao mà bỏ ba ở nhà còn phần mình đi chạy bão được. Thật sự rất là mừng, cảm ơn các chú ở xã Bình Đông nhiều".

Sau khi đưa cụ đến nơi, xác định cụ sức khỏe yếu, chính quyền và Công ty thép Hòa Phát Dung Quất đã bố trí một phòng riêng, có nhà vệ sinh bên trong để thuận tiện trong sinh hoạt của cụ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Đoàn Thế Oanh nói: "Cụ Loan chịu đi đến nơi trú bão, anh em cũng thở phào và nở một nụ cười. May vận động cụ chịu đi, nếu cụ không chịu buộc lòng chúng tôi phải cưỡng chế đưa đi để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình trước cơn bão dữ".