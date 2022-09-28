'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi'

Xã hội 28/09/2022 13:53

Một cụ già ngoài 90 tuổi, không chịu đi đến nơi trú bão, dù nhà cụ nằm ngay cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trước tình hình bão miền Trung diễn biến phức tạp, theo thông tin từ Zing News, người dân địa phương các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, đã gấp rút gia cố nhà cửa, di dời dân vùng nguy hiểm để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi' - Ảnh 1
Một cụ già ngoài 90 tuổi ở Quãng Ngãi, không chịu đi đến nơi trú bão - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 27/9, khi cơn bão Noru chỉ còn cách Quảng Ngãi khoảng 180km, công tác di dời dân vùng ven biển nguy hiểm đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên vẫn còn một cụ già ngoài 90 tuổi, không chịu đi đến nơi trú bão, dù nhà cụ nằm ngay cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi' - Ảnh 2
Sau khi bàn phương án, ông Đoàn Thế Oanh, phó chủ tịch UBND xã Bình Đông, dẫn đầu đến thuyết phục cụ Loan di dời đến chỗ ăn toàn tránh bão - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chính quyền xã Bình Đông cử lực lượng xuống nhà vận động lần 1 vào khoảng 15h nhưng cụ Nguyễn Bá Loan (thôn Tân Hy, xã Bình Đông) không đi vì cho rằng "tôi tuổi già, chết thì thôi". Cụ Loan không muốn rời khỏi ngôi nhà của mình.

Sau khi bàn phương án, khoảng 17h chính quyền tiếp tục xuống nhà vận động. Ông Đoàn Thế Oanh, phó chủ tịch UBND xã Bình Đông, dẫn đầu đến thuyết phục cụ Loan, nhưng ông cụ tiếp tục từ chối di dời vì sức khỏe yếu, chân tay đi lại khó khăn và việc vệ sinh cá nhân phải nhờ người khác.

'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi' - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phải mặc áo mưa, dìu cụ ra khỏi nhà rồi chở bằng xe máy ra khỏi làng chài chật chội. Khi đến đường chính chuyển lên xe ô tô chở cụ đến ký túc xá Nhà máy thép Hòa Phát trú bão - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Oanh nói "Bác thương bọn cháu, bác đi đến nơi trú ẩn an toàn, chẳng lẽ bọn cháu đội mưa gió vầy mà bác không thương" Đáp lại, cụ Loan nói: "Biết thương rồi, nhưng tôi không đi đâu, già rồi chết thì thôi chứ sợ gì".

'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi' - Ảnh 4
Sau một hồi thuyết phục, làm công tác tư tưởng cụ Loan đồng ý di dời - Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Ông Oanh và mọi người tiếp tục động viên: "Bác không đi thì con với cháu cố cũng phải ở nhà, lỡ bão vào, các con có vấn đề gì bác đau lòng không. Phải nghĩ cho con cháu nữa bác ạ. Chứ tình hình này, bác không đi bọn cháu buộc lòng phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho gia đình". Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cụ Loan đồng ý di dời. 

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ (con cụ Loan) cho biết: "Tôi cảm thấy rất mừng khi ba chịu đi trú bão. Nếu ba cương quyết không đi thì vợ chồng tôi cũng phải ở nhà chăm sóc, làm sao mà bỏ ba ở nhà còn phần mình đi chạy bão được. Thật sự rất là mừng, cảm ơn các chú ở xã Bình Đông nhiều".

'Gay cấn' vận động cụ ông 95 tuổi đi trú bão Noru: 'Tôi tuổi già, chết thì thôi' - Ảnh 5
Sau khi đưa cụ đến nơi, xác định cụ sức khỏe yếu, chính quyền và Công ty thép Hòa Phát Dung Quất đã bố trí một phòng riêng, có nhà vệ sinh bên trong để thuận tiện trong sinh hoạt của cụ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Đoàn Thế Oanh nói: "Cụ Loan chịu đi đến nơi trú bão, anh em cũng thở phào và nở một nụ cười. May vận động cụ chịu đi, nếu cụ không chịu buộc lòng chúng tôi phải cưỡng chế đưa đi để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình trước cơn bão dữ".

 

Xe tăng thiết giáp tới tận nhà đưa sản phụ vượt bão đi sinh

Xe tăng thiết giáp tới tận nhà đưa sản phụ vượt bão đi sinh

Trước tình thế cấp bách, lực lượng chức năng đã huy động xe tăng thiết giáp đưa sản phụ chuyển dạ giữa khuya tới bệnh viện kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   Bão noru Bão số 4 Tránh bão

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?