Đến hôm nay do dòng chảy lớn nên vẫn chưa tìm thấy cháu bé mất tích.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều 30/9, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã xảy ra một vụ tai nạn làm một cháu bé sinh năm 2014 bị nước cuốn trôi.

Cụ thể, khoảng 15h00 ngày 30/9, cháu Giàng Thị Dở (SN 2014, dân tộc Mông, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) trên đường đi từ nhà bà ngoại về nhà bị trượt chân rơi xuống suối mất tích.

Sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã xuống địa bàn, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời huy động hơn 300 người là lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị, nhân dân xã Bản Mù tìm kiếm.

Khu vực suối nơi cháu bé bị ngã rồi mất tích - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, tuy nhiên đến hôm nay do dòng chảy lớn nên vẫn chưa tìm thấy cháu bé mất tích. Ngoài ra, mưa lớn đã làm tuyến đường từ Km16 đi trụ sở UBND xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương 2 điểm với khối lượng đất đá khoảng 100m3.

Nghệ An đã ghi nhận 8 người chết và mất tích liên quan mưa bão Tính đến trưa nay (ngày 30/9) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có đến 8 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru).

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