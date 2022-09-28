Ngày 27/9, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND Quy Nhơn (Bình Định), cho biết địa phương đã yêu cầu Công an TP Quy Nhơn báo cáo vụ việc liên quan đến cái chết của cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến cái chết của cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn), ông V.V.L. (bố ruột cô P.) cho biết, cô P. ở Quy Nhơn một mình để đi dạy từ năm 2012, chồng thì công tác ở tỉnh Gia Lai nên con trai duy nhất 30 tháng tuổi gửi cho ông bà ở tỉnh Lâm Đồng nuôi. Trước khi cô P. mất tích, một phụ huynh đến trường gây áp lực, yêu cầu làm rõ vụ con bị đánh. Nhà trường mời hai bên làm việc, cô P. giải thích là học sinh này đến lớp không ghi bài, về nhà không làm bài tập nên cô chỉ đánh nhẹ răn đe.

Cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn) - Ảnh minh họa: Internet Sau đó xảy ra việc cô P. dạy xong tiết 1 ngày 20/9 rồi bỏ đi ra ngoài và được người dân địa phương phát hiện tử vong vào chiều 24/9. Bố cô P. bật khóc: "Tôi nói không phải để khoe con gái mình nhưng P. là đứa rất ngoan, vừa có năng lực vừa có trách nhiệm, được học sinh quý mến. Suốt mười mấy năm dạy học, con tôi không bỏ một tiết nào mà nay đi uống thuốc tự tử và viết thư tuyệt mệnh, dặn dò rằng không cho bất cứ một giáo viên của Trường THCS Hải Cảng đến viếng". Gia đình cũng cho rằng nếu chỉ là xin lỗi bình thường, có lẽ cô P. không đến nỗi phải tìm đến cái chết. Bà Tô Thị Thu Hường, Trưởng phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng thừa nhận, việc cô P. nghỉ dạy và mất tích nhưng lãnh đạo Trường THCS Hải Cảng đã chậm báo cáo để Phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn nắm bắt tình hình, có hướng chỉ đạo.

Phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào chiều 24/9, thi thể cô V.T.H.P được người dân phát hiện tại bãi đất trống ở P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) sau nhiều ngày mất tích. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn việc cô giáo P. tử vong là do uống thuốc tự tử. Lực lượng chức năng cũng phát hiện mảnh giấy được nghi ngờ là thư tuyệt mệnh của cô P. Nhiều người cho rằng, trong thư tuyệt mệnh, cô P. có viết "có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay", chính là sự việc nói trên.

Chủ tịch TP Quy Nhơn phân tích nguyên nhân tự tử của cô giáo Bình Định sau 4 ngày mất tích Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố về nguyên nhân cái chết của cô giáo Bình Định. Thông tin về cô giáo tự tử trước đó đã khiến nhiều người xót thương.

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