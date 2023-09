Một số phụ huynh có con đang học tại trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2 (phường Kỳ Bá, Thái Bình) đã trình báo cơ quan công an về việc phát hiện trên người các cháu có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP.Thái Bình, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận thông tin, đang điều tra vụ việc một số trẻ mầm non học tại một trường mầm non chất lượng cao (Thái Bình) nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người.

Trước đó, vào ngày 20/9, một số diễn đàn trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một số cháu đang học tại trường mầm non này nghi bị 2 giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người. Đến sáng ngày 21/9, một số phụ huynh có con đang học tại trường này đã trình báo cơ quan công an về việc phát hiện trên người các cháu có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình lấy gai bưởi châm vào lưng, tay học sinh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị giao cho đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc cô giáo dùng vật nhọn châm vào cơ thể học sinh. Sự việc xảy ra tại trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Bá, TP Thái Bình cũng thông tin đã thành lập đoàn kiểm tra, xuống xác minh làm rõ sự việc. Theo đó, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần trước tại sân trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, cô giáo Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trận tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác.

Lãnh đạo phường Kỳ Bá thông tin: "Sự việc trên là có thật".

Lãnh đạo phường đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường nói chuyện cụ thể với phụ huynh có con bị giáo viên châm gai bưởi vào tay và lưng. Sau đó, Ban giám hiệu sẽ phải làm báo cáo toàn bộ sự việc và hướng xử lý đổi với giáo viên Tr.

Trường này mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2022, hiện có hơn 100 học sinh.

