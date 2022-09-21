Xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Một thanh niên xông vào tiệm vàng ở Bình Dương đập bể tủ kính, sau đó ném vàng ra ngoài đường rồi ngồi trước cửa trước khi bị bắt giữ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương khuya 20/9 tạm giữ hình nam thanh niên có biểu hiện lạ, đập bể tủ kính tiệm vàng rồi ném trang sức ra đường.

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi ném vàng ra đường - Ảnh: báo VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Huyền, nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Người này bất ngờ dùng một cục bê tông đập tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sau khi ném vàng ra ngoài, thanh niên này ra trước tiệm vàng ngồi với nhiều biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: báo VietNamNet

Nguồn tin từ bao Tuổi Trẻ cũng cho biết, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính, đã được bàn giao cho công an.

Do nam thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất thường tại thời điểm xảy ra vụ cướp nên đã được đưa về công an phường để lấy lời khai.

Ngay trong đêm 20-9, cơ quan điều tra và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ cướp.

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