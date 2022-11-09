Theo đó, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che dấu tội phạm".

Theo thông tin từ báo Nghệ An, viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với 2 bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) trong vụ án bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tử vong. Theo đó, cáo trạng truy tố bổ sung vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác", "Che dấu tội phạm".

Tháng 7/2022, vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1. Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi ích của bị hại đã kiến nghị yêu cầu giám định bổ sung tỷ lệ thương tật của bé N.T.V.A (nạn nhân trong vụ án) trong các ngày 7,10,11 và 12/12/2021 để làm rõ hành vi và thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái thành đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định, kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu V.A. vào các ngày 7,10,11 và 12/12/2021 của các luật sư là có cơ sở để chấp nhận. Từ đó, tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra và giám định thương tật bổ sung đối với cháu V.A. vào các ngày nêu trên.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM giám định, nhưng đơn vị này từ chối thực hiện giám định thương tích của bị hại V.A. trong các ngày 7, 10 và 12/12/2021, với lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A. tại bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) không thể hiện thương tích bị gây ra trong thời gian trên. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bổ sung đối với 2 bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) - Ảnh: báo Thanh Niên Theo thông tin từ VOV, theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh), cùng cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ). Quá trình sống chung, Thái giao con gái là cháu V.A cho Trang chăm sóc và dạy học. Đến tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. ở nhà học online. Trong quá trình kèm dạy cháu, Trang đã nhiều lần dùng roi mây, tay, chân, cây gỗ để đánh đập, hành hạ cháu A., gây ra nhiều vết bầm trên người bé. Cáo trạng thể hiện, có những ngày Trang đánh bé V.A. trong tình trạng không mặc quần áo. Thậm chí, “dì ghẻ” Trang còn bắt V.A. chui vào chuồng chó, nhốt và quỳ gối trong đó. Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái. Riêng ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong nhiều giờ đồng hồ, dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến chết VKS vẫn truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu bé) tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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