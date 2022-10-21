Trước đó, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu ở trung tâm y tế huyện, đặt ống nội khí quản. Trưa hôm sau, chị được chuyển xuống Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thông tin từ VietNamNet cho biết, mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên Tuyết (đã đổi tên, 18 tuổi) uống 300ml thuốc trừ sâu, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp.

Qua hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc Carbamat nặng. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định điều trị hồi sức tích cực theo phác đồ: thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, Atropin và kèm theo lọc máu hấp phụ.

Lúc này, nữ bệnh nhân đã hôn mê sâu, thở qua ống nội khí quản, tăng tiết đờm dãi nhiều, đồng tử 2 bên co nhỏ, da tái lạnh, xét nghiệm có toan chuyển hóa nặng, suy thận.

TS. Hà Thị Bích Vân - Trưởng khoa Cấp cứu, Carbamat là hóa chất trừ sâu thuộc nhóm ức chế enzym Cholinesterase. Carbamat hấp thụ dễ dàng qua đường đường tiêu hóa, da và niêm mạc. Các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm độc thay đổi tùy theo đường nhiễm và mức độ nhiễm độc.

Sau 6 giờ, sức khỏe chị Tuyết cải thiện, tỉnh táo hoàn toàn, đỡ tăng tiết đờm dãi, phổi hết co thắt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau điều trị 1 ngày, người bệnh được dừng thở máy và rút ống nội khí quản. Một tuần điều trị tiếp theo, tình trạng người bệnh đã ổn định hoàn toàn và được cho ra viện.

Trước đó, nữ bệnh nhân giận hờn vì bị bố mẹ mắng nên đã uống thuốc.

Theo TS Bích Vân, hóa chất Dibacide 50EC là chất trừ sâu được dùng phổ biến hiện nay, có độc tính cao. Đây là nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong do chất độc trên toàn thế giới.

Khi bị ngộ độc cấp người bệnh thường có các biểu hiện:

- Hội chứng muscarin: da lạnh ẩm; tăng tiết mồ hôi, nước bọt dịch phế quản; đồng tử co nhỏ; mạch chậm; khó thở, nặng ngực, phổi raes ẩm, rít; đau bụng, buồn nôn…

- Hội chứng nicotin: rung giật cơ, máy cơ, co cứng cơ, liệt cơ; tăng phản xạ gân xương; da lạnh, xanh tái; mạch nhanh, huyết áp tăng; vã mồ hôi, giãn đồng tử…

- Hội chứng thần kinh trung ương: rối loạn ý thức, hôn mê, co giật…

TS Vân cho biết gần đây Khoa Cấp cứu tiếp nhận gần 10 ca ngộ độc nặng. Trong đó, số ít do uống thuốc trừ sâu, còn lại chủ yếu dùng thuốc ngủ thảo dược, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc an thần hay thuốc chống trầm cảm...

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong nhóm này chỉ mới 16 tuổi, người nhiều tuổi nhất là hơn 70. Các bệnh nhân đều được cứu sống.