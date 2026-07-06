Cận cảnh quá trình bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng 6kg bò vào nhà dân khiến nhiều người hoảng sợ

Hình ảnh ghi lại cho thấy các tình nguyện viên liền vào kiểm tra và phát hiện ra con rắn hổ mang chúa đen lớn. Sau khoảng 10 phút, họ đã bắt được con rắn. Nó dài khoảng 3 mét và nặng khoảng 6 kg. Họ đặt nó vào một bao tải để thả về môi trường sống tự nhiên.

Video 3 giờ 23 phút trước 3 giờ 23 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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