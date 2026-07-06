'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 06/07/2026 14:44

Ngay từ những tập đầu, Chó Hoang và Xương đi theo mô-típ quen thuộc của phim thanh xuân khi hai nhân vật chính đều mang quá khứ tổn thương và tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu. Công thức này vốn không còn mới trên màn ảnh Hoa ngữ, khiến bộ phim sớm bị nhận xét thiếu đột phá.

Ngay từ những tập đầu, Chó Hoang và Xương đi theo mô-típ quen thuộc của phim thanh xuân Hoa ngữ khi hai nhân vật chính đều mang quá khứ nhiều tổn thương và tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu. Công thức này không còn mới, khiến bộ phim sớm bị nhận xét thiếu đột phá trong cách xây dựng câu chuyện.

Điểm sáng của phim nằm ở chất liệu đời sống gần gũi. Hành trình trưởng thành của nữ chính trong cảnh nghèo khó, không có cha, phải sống nương nhờ người thân rồi theo mẹ lên thành phố mưu sinh được khắc họa khá chân thực. Những chi tiết nhỏ như cảnh hai mẹ con trốn vé góp phần tạo nên bầu không khí đời thường và dễ đồng cảm.

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, mạch phim liên tục bị ngắt quãng bởi các tình tiết kịch tính bị cho là thiếu hợp lý. Từ việc nữ chính gặp nạn khi mang bức tượng ra bờ sông sửa, đến cảnh nam chính lao lên du thuyền đập phá để bảo vệ người mình quan tâm, nhiều phân đoạn bị đánh giá mang tính sắp đặt nhằm đẩy cảm xúc hơn là phục vụ diễn biến câu chuyện. Điều này khiến bộ phim dần sa vào lối kể đậm chất "drama" quen thuộc.

Về diễn xuất, Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi được đánh giá tròn vai. Tống Uy Long tiếp tục phát huy hình tượng điển trai, có phần bất cần, trong khi Trương Tịnh Nghi vẫn thể hiện tốt những nhân vật mang màu sắc nội tâm. Ngược lại, Luyện Luyện chưa tạo được nhiều ấn tượng khi chưa truyền tải trọn vẹn chiều sâu tâm lý của vai người mẹ.

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi - Ảnh 2'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi - Ảnh 3

Nhìn chung, Chó Hoang và Xương có nền tảng đáng khai thác nhưng vẫn loay hoay giữa yếu tố hiện thực và kịch tính. Nếu tiếp tục lạm dụng các tình tiết cường điệu, bộ phim sẽ khó tạo được dấu ấn riêng giữa dòng phim thanh xuân Hoa ngữ.

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