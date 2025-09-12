Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây chú ý trong phim 'Chó hoang và xương'

Sau khi những hình ảnh, video về phim được công bố, từ khóa liên quan đến “Chó hoang và xương” đã lên top tìm kiếm trên Weibo. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho “phản ứng hóa học” và nhan sắc của nam, nữ chính. Các cảnh quay trong phim cũng được đánh giá cao, màu phim thơ mộng, nhẹ nhàng.

Mới đây, dự án “Chó hoang và xương” có sự tham gia của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đã chính thức đóng máy sau khoảng 110 ngày quay phim ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, Trương Tịnh Nghi gây chú ý với gương mặt, phong cách đậm nét Hong Kong (Trung Quốc). Trang phục của cô phù hợp với hình tượng Miêu Tĩnh trong truyện, cũng như tôn lên nét đẹp và phong thái của Trương Tịnh Nghi.

Trong ngày đóng máy, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã xúc động rơi nước mắt, ôm cảm ơn đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Đây là lần thứ 2 Trương Tịnh Nghi hợp tác với Lưu Tuấn Kiệt sau bộ phim “Thắp sáng anh, sưởi ấm em”.

Phim “Chó hoang và xương” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hưu Đồ Thành. Phim do Liệt Hỏa Ảnh Nghiệp sản xuất, phát sóng trên nền tảng Mango TV và đài Hồ Nam.

Ngoài Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi, dự án còn có sự góp mặt của Lương Tĩnh Khang, Hà Thụy Hiền, Chu Thiết, Luyện Luyện, Hà Minh Hàn, Triệu Long Hào, Điền Chinh, Miêu Nhược Bồng, Dương Tuyết Nhi, Nghiêm Trí Siêu, Khúc Tĩnh, Tôn Diệc Hồng, Ngô Hoằng, Châu Du Thần, Trần Tử Huyên...

Nội dung “Chó hoang và xương” xoay quanh Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi). Hai đứa trẻ vô tình sống chung dưới một mái nhà sau khi gia đình tan vỡ, không người chăm lo, tự mình nỗ lực sinh tồn.

Năm 18 tuổi, hai người đi con đường khác nhau, tưởng chừng không gặp lại. Nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục khi Miêu Tĩnh sau nhiều năm tha phương lựa chọn quay về quê nhà Trần Dị.