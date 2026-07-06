Cảnh cưới của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khiến mạng xã hội xôn xao

Đối diễn cùng cô là Lý Quân Nhuệ trong vai Ngôn Thượng - một tài tử xuất thân từ gia tộc sa sút nhưng sở hữu trí tuệ hơn người cùng khát vọng lập nên sự nghiệp. Cuộc gặp gỡ giữa Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng ban đầu xuất phát từ lợi ích của mỗi người, song qua những lần đồng hành vượt qua hiểm nguy, cả hai dần trở thành tri kỷ, cùng sát cánh đối đầu với những âm mưu nơi triều đình.

Trong Thượng Công Chúa, Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai Mộ Vãn Dao - một công chúa lưu lạc mang sứ mệnh khôi phục giang sơn. Dù sở hữu vẻ ngoài cao quý, kiêu hãnh, nhân vật lại chất chứa nhiều tổn thương sau những biến cố cuộc đời. Vì đại cục, Mộ Vãn Dao luôn đặt trách nhiệm và tham vọng chính trị lên trên tình cảm cá nhân, trở thành hình mẫu nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán.

Một trong những phân cảnh được người hâm mộ mong chờ nhất là hôn lễ của hai nhân vật chính. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền loạt khoảnh khắc Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khoác lên mình lễ phục cưới truyền thống. Nhiều khán giả nhận xét cả hai sở hữu ngoại hình tương xứng, tạo nên khung hình đẹp mắt và tiếp tục duy trì phản ứng hóa học từng được yêu thích ở Cửu Trùng Tử.

Khác với tác phẩm trước thiên về chuyện tình cảm, Thượng Công Chúa lấy bối cảnh triều đình với những cuộc đấu trí, tranh quyền đoạt vị làm trọng tâm. Tuyến tình cảm của Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng được xây dựng theo hướng trưởng thành, phát triển từ sự tin tưởng và đồng hành thay vì tình yêu sét đánh hay những hiểu lầm kéo dài. Mộ Vãn Dao dùng thân phận công chúa để đưa Ngôn Thượng bước chân vào triều đình Trường An, trong khi Ngôn Thượng dùng tài thao lược giúp nàng từng bước giành lại quyền lực và thực hiện lý tưởng. Mối quan hệ giữa họ vì thế vừa là đồng minh, vừa là chỗ dựa tinh thần giữa những sóng gió chính trị.

Trailer cũng hé lộ quy mô đầu tư của bộ phim với bối cảnh cung đình rộng lớn, thiết kế mỹ thuật mang đậm dấu ấn phương Đông cùng nhiều trường đoạn quyền mưu, đấu trí và hành động được dàn dựng công phu. Xen giữa những cuộc tranh đấu là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc của cặp đôi chính, tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố chính trị và lãng mạn.

Việc Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp sau hiệu ứng tích cực của Cửu Trùng Tử, cùng những phân cảnh ngọt ngào như hôn lễ trong Thượng Công Chúa, đang khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể sẽ là một trong những cặp đôi cổ trang đáng chú ý nhất của màn ảnh Hoa ngữ khi bộ phim chính thức lên sóng.