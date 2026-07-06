Đoàn tàu đâm trúng ô tô rồi đẩy đi hàng trăm mét khiến 2 thiếu niên bị thương nặng

Đoạn clip ghi lại cho thấy người lái xe 19 tuổi đang điều khiển chiếc xe ô tô tiến đến đường ray xe lửa ở Ba Lan khi đèn đỏ nhấp nháy. Chiếc xe dừng lại một lúc trước khi bắt đầu tăng tốc lên đường ray. Một đoàn tàu chở hàng đang chạy tới đã đâm sầm vào hông chiếc xe đang di chuyển khiến 2 người trong xe bị thương nặng.
Video 3 giờ 19 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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